Kırıkkale'de 43 ilin bağlantı noktasında kış lastiği denetimi yoğunlukta

Kırıkkale'de kış lastiği denetimleri 43 ilin geçiş noktasında sürdü

Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte, Kırıkkale'de 43 ilin bağlantı noktasında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli uygulama kapsamında güzergâhlarda görev aldı ve durdurulan araçların kış şartlarına uygunluğu incelendi.

Denetimin kapsamı ve hedefleri:

Polis ekipleri, araçların kış lastikleri ve takografları üzerinde kontrol yaptı, otobüs ve kamyonlardaki yolculara emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücülerden hareket öncesinde yolculara emniyet kemeri anonsu yapmaları istendi. Denetimler sırasında görev alan Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi yetkilileri, çalışmanın amacının öncelikle trafik güvenliğini artırmak olduğunu vurguladı.

Hamza Küçükseymen, denetimleri yöneten ekip amiri olarak, Kırıkkale'nin 43 ilin bağlantı noktasında bulunmasının önemine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı: 'Her gün binlerce araç bu güzergâhı kullanıyor. Dolayısıyla burada alınan her tedbir, sadece Kırıkkale'yi değil, farklı illere seyahat eden vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiriyor. Kış lastiği kullanımı, yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra can ve mal güvenliğimiz açısından da hayati önem taşıyor. Islak ve karlı zeminlerde daha sağlam bir yol tutuşu ve güvenli sürüş imkânı sağlıyor.'

Küçükseymen denetimlerin amacını daha da netleştirerek, 'Bizim temel amacımız kazaları önlemek ve vatandaşlarımızın sağ salim evlerine, sevdiklerine ulaşmalarını sağlamak. Tüm sürücülerimizden ricamız, kış şartlarına hazırlıklı olmaları ve trafik kurallarına titizlikle uymalarıdır' ifadelerini kullandı.

Sürücülerin gözlemleri ve uygulama hassasiyeti:

Tır sürücüsü Hamdi Şenel, kış lastiğinin olumsuz hava şartlarında önemine dikkat çekerek, 'Kış lastiği bizim için çok önemli. Rampalarda, ani frenlerde ve ıslak zeminde aracın yol tutuşunu artırıyor. Kaymayı önlemeye yardımcı oluyor. Biz de lastiklerimizi sürekli kontrol ediyoruz. Firmamız da bu konudaki ihtiyaçlarımızı karşılıyor' dedi.

Bir başka tır sürücüsü Hilmi Aydın ise, 'Kış aylarında araçların uygun lastiklerle trafiğe çıkması gerekiyor. Kış lastiği olmazsa araç karda ve buzda kayıyor. Bu da kazalara sebebiyet verebiliyor' şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin kış mevsimi boyunca şehirlerarası güzergâhlarda denetimlerini sürdüreceği bildirildi; uygulama dönemi olarak belirtilen 15 Kasım 2026 - 15 Nisan 2027 tarihleri boyunca ekiplerin kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.

43 ilin bağlantı noktasında kış lastiği denetimi: Güvenli yolculuk için sıkı kontrol