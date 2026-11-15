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Sabaha karşı Bartın'da hastane çevresine düşen yıldız güvenlik kameralarına yansıdı

Bartın Kemerköprü'de 1 Ağustos sabahı 04:52'de kaydedilen yıldız kayma anı, hastane güvenlik kameralarına yansıdı ve sosyal medyada ilgi gördü.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:47

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sabaha karşı Bartın'da hastane çevresine düşen yıldız güvenlik kameralarına yansıdı

Olayın kaydı:

Bartın Kemerköprü Mahallesi Kadıoğlu Sokak üzerinde bulunan bir hastanenin hemen üst kısmında sabaha karşı bir yıldız kayma anı gözlemlendi. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarından birinin kaydına yansıdı.

Görüntü 1 Ağustos sabahı saat 04:52'de kayda girerken, kamerada kısa süreli parlama ve gökyüzünde iz bırakan bir çizgi şeklinde tespit edildi. Olay saniyeler içinde sonlandı.

Görüntülerin sosyal medyadaki yankısı:

Paylaşılan kayıtlar sosyal medyada hızlıca ilgi gördü. Kullanıcılar, kaydın netliği ve anın nadirliği üzerine yorumlar yaptı; görüntüler çeşitli paylaşımlar ve tartışmalar oluşturdu.

Gözlem ve kayıtların önemi:

Çevre güvenlik kameraları, kısa süreli gök olaylarının belgelendiği kaynaklar arasında yer alıyor. Bu tür kayıtlar olayın zaman ve konum bilgilerinin sabitlenmesine yardımcı olurken, görsel materyal olarak da dikkat çekiyor.

Olayla ilgili veri ve görüntüler sosyal mecralarda konuşulmaya devam ediyor.

BARTIN&#039;DA YILDIZ KAYMA ANI BİR HASTANENİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ YANSIDI.

BARTIN'DA YILDIZ KAYMA ANI BİR HASTANENİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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