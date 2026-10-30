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Bilecik’te jandarmadan öğrencilere millî ve manevi değer buluşması

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerle düzenlediği etkinliklerde bayrak, vatan sevgisi ve millî birlik vurgusu yaparak çocukların manevi bağlılığını güçlendirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik’te jandarmadan öğrencilere millî ve manevi değer buluşması

Bilecik’te jandarmadan öğrencilerle birlik ve değer etkinliği

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki okullarda öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi. Gerçekleştirilen faaliyetlerde bayrak ve vatan sevgisi ile millî birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Jandarma ekipleri, çocuklarla doğrudan iletişim kurarak sorularını yanıtladı ve bilinçlendirme çalışmaları yürüttü.

etkinliklerde öne çıkan konular:

Program kapsamında öğrencilerle millî ve manevi değerlerin önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinliklerde, vatan sevgisi ve bir arada yaşama bilincinin güçlendirilmesine yönelik anlatımlar yer aldı. Çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya odaklanan uygulamalı söyleşilerle mesajlar pekiştirildi.

amaç ve sürdürülebilirlik:

Jandarma yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların millî ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamak amacıyla bu tür faaliyetleri sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Ekipler, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmenin yanı sıra öğrencilerin güvenlik ve toplumsal sorumluluk bilincini de artırmayı hedefliyor.

BİLECİK’TE JANDARMA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

BİLECİK’TE JANDARMA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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