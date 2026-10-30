Boztepe köyünde musluklar suskun: 200 kişi bir aydır suya erişemiyor

boztepe'de su kesintisi yaşamı zorlaştırdı:

Adıyaman merkeze bağlı Boztepe köyünde yaşayan yaklaşık 200 kişi, bir aydır evlerine akan musluk suyundan mahrum. Adıyaman Havalimanı yakınındaki köyde yıllardır süren içme suyu sorunu, son dönem kuraklığı ve geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından derinleşti.

Köylüler, su kaynaklarının son iki yılda azaldığını belirtiyor. Sel sırasında yer altından köye su taşıyan ana hattın kaynak noktasındaki deponun hasar gördüğünü ve bunun sonucu olarak köye gelen suyun tamamen kesildiğini aktarıyorlar.

nedenleri ve son gelişmeler:

Yerel kaynaklara göre sorunlar birbirini tetikledi: yaklaşık 10 yıldır süregelen altyapı eksiklikleri kuraklıkla beraber belirginleşti, ardından sel depo ve ana hattı tahrip etti. Bu zincirleme etki nedeniyle köylüler uzun süreli su kesintisiyle baş başa kaldı.

Köyün öne çıkan isimleri kendi imkanlarıyla çözüm aradı; sondaj açtırıldı ve pompalar güneş panelleri ile çalıştırılarak geçici su temini sağlandı. Ancak yaklaşık bir ay önce meydana gelen şiddetli fırtına, güneş panellerine zarar verince sondaj sistemi devre dışı kaldı ve pompalama yapılamadı.

köylülerin çabaları ve talepleri:

Vatandaşlar, kendi bütçeleriyle yaptırdıkları sondajın bugün yeniden çalıştırılamaması nedeniyle mağduriyetlerinin arttığını söylüyor. Köylüler daha önce Adıyaman İl Özel İdaresi'ne başvurduklarını, ancak şimdiye kadar somut bir çözüm alamadıklarını belirtiyor.

Bir aydır süren kesintinin günlük yaşam üzerindeki etkileri belirgin: banyo yapamadıklarını, temizlik ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve özellikle çocukların duş almadan okula gitmek zorunda kaldığını ifade ediyorlar. Köylüler, yetkililerden kalıcı altyapı çalışması talep ediyor.

Boztepe sakinleri, Adıyaman Valiliği ve İl Özel İdaresi'ne çağrıda bulunarak, yıllardır çözülmeyen su probleminin kalıcı bir projeyle giderilmesini istiyor. Yetkililerin en kısa sürede harekete geçerek hem depo onarımı hem de enerji altyapısı konusunda destek sağlaması bekleniyor.

Durumun kronikleşmesi halinde sağlık ve hijyen risklerinin yanısıra, köy yaşamında daha uzun vadeli sosyoekonomik etkiler oluşabileceği uyarısı yapılıyor. Köylüler yetkililerin seslerini duymasını ve kalıcı çözüm üretmesini talep ediyor.

ADIYAMAN MERKEZE BAĞLI BOZTEPE KÖYÜ’NDE YAŞAYAN YAKLAŞIK 200 KİŞİ, BİR AYDIR SUSUZLUKLA MÜCADELE EDİYOR.