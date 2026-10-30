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Antalya'da COP31 hazırlıkları: 50 araç ve 300 personelle kentte seferberlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 hazırlıkları için 50 araç ve 300 personelle yol, peyzaj, işaretleme ve temizlik çalışmalarını eşgüdümlü yürütüyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalya'da COP31 hazırlıkları: 50 araç ve 300 personelle kentte seferberlik

Antalya büyükşehir belediyesi cop31 hazırlıklarını hızlandırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentte düzenlenecek COP31 öncesinde kapsamlı bir hazırlık programı yürütüyor. Belediye ekipleri, organizasyon güzergâhı ve kent merkezinde yoğun bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına başladı.

Çalışma alanları ve ekipler:

Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler; Gazi Bulvarı, Serik Caddesi, Aksu, Kundu Oteller Bölgesi ve COP31 Zirvesi’nin düzenleneceği alanın bulunduğu güzergâhlarda koordineli şekilde görev yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yol bakım, yenileme ve yatay-dikey işaretleme çalışmalarını yürütürken, Park ve Bahçeler ekipleri peyzaj alanlarını düzenliyor.

Saha kapasitesi ve iş birliği:

Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen temizlik ve güvenlik hazırlıklarında 50 araç ve 300 personel sahada görevlendirildi. Çalışmalar, ilçe belediyeleri ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içinde planlanıyor ve uygulanıyor.

Büyükşehir yetkilileri, müdahalelerin yalnızca zirve alanıyla sınırlı kalmayıp kent genelinde sürdürüleceğini belirtiyor. Yapılan açıklamaya göre çalışmalar kademeli olarak 9 Kasım tarihine kadar devam edecek ve zirve süresince de sürdürülmeye devam edecek.

Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü Saha Amiri Gökhan Tüntaş, hazırlıkların yoğun bir tempoda ilerlediğini vurgulayarak, "COP31 zirvesinin öneminin farkındayız. Bu kapsamda müdürlük olarak 50 araç ve 300 personelimizle sahadayız. Tüm birimlerimiz yol bakım ve onarım, çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarını eşgüdüm içerisinde yürütüyor" dedi.

Büyükşehir ekipleri, planlı program çerçevesinde ulaşım güvenliği, kentin görünümü ve hijyen koşullarının zirve boyunca yüksek standartlarda korunmasını hedefliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTTE DÜZENLENECEK COP31 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTTE DÜZENLENECEK COP31 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÖNCESİNDE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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