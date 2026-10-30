İhsaniye'de jandarmadan aile odaklı bağımlılıkla mücadele eğitimi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından İhsaniye ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Şehit Ahmet Öztürk Ortaokulunda 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale: Aile' başlıklı eğitim gerçekleştirildi.

Etkinlikte 49 görevli ve veliye yönelik yapılan sunum ve bilgilendirmelerle katılımcıların farkındalığı artırılmaya çalışıldı.

Eğitim içeriği:

Program kapsamında ailelerin bağımlılıkla mücadeledeki rolüne vurgu yapıldı ve uygulamalı ya da teknik ayrıntıların ötesinde, aile içi iletişim ve erken müdahale gibi temel konular ele alındı. Ayrıca UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak katılımcıların uygulamayı tanıması sağlandı.

Amaç ve bilgilendirmenin önemi:

Jandarma tarafından düzenlenen eğitimlerin hedefi, aileleri güçlendirerek bağımlılıkla mücadelede toplum tabanlı bir bilinç oluşturmak olarak ifade edildi. Katılımcıların doğru bilgiye erişimi ve bildirim mekanizmalarını tanıması, hem önleyici hem de müdahaleye hazırlıklı olma açısından önem taşıyor.

Etkinlik boyunca yapılan bilgilendirmelerle katılımcıların bilinçlendirilmesi sağlandı ve program ilgili paydaşların katılımı ile tamamlandı.

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN İHSANİYE İLÇESİNDE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.