Dolar 49,6236 +0,01%
Euro 55,7045 -0,18%
Bist 11.470,11 -0,92%
Altın Gram 6.522,14 -1,49%
EUR/USD 1,1208 -0,24%
Brent Petrol 111,63 +2,58%
--°

Zile'de jandarmadan eş zamanlı baskın: silah ve tarihi eser operasyonu

Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi; silah, mühimmat, tarihi eser ve kaçak alkol ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Zile'de jandarmadan eş zamanlı baskın: silah ve tarihi eser operasyonu

Operasyonun yürütülmesi:

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde tarihi eser ve silah kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Yapılan takip ve değerlendirmeler sonrasında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 7 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Kayıtlara geçen materyaller arasında 2 tabanca, 7 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve bir antika dolma tüfek bulunuyor. Mühimmat olarak 114 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 5 adet 7,62 milimetre tabanca mermisi, 96 av tüfeği fişeği ile 2 ses fişeği ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda 2 kama, 2 el detektörü ve 15 litre kaçak alkol ile birlikte tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 obje, 5 kitap ve çok sayıda yazılı obje bulundu.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında belirlenen kişilerden toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin soruşturması ve delil incelemeleri devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kars'ta köy okulunda öğrencilere güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi
images

3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki öğrenci serik'te bulundu
images

Pazar'da kavşakta çarpışma: Karayolları kamyonu ile otomobilde baba ve kızı yara...
images

Vezirköprü'de mutfakta başlayan yangın itfaiyenin ani müdahalesiyle kontrol altı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Togg COP31'de mobilite ortaklığıyla Türkiye'nin yeşil dönüşümünü uluslararası platforma taşıyacak

Erciyes'e dört mevsim canlılık katacak dağ kızağı testlere başladı

Kars'ta Sarıkamış mahallesinde yedi ayı çöpleri karıştırdı

Kars'ta köy okulunda öğrencilere güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi