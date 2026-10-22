Zile'de jandarmadan eş zamanlı baskın: silah ve tarihi eser operasyonu

Operasyonun yürütülmesi:

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde tarihi eser ve silah kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Yapılan takip ve değerlendirmeler sonrasında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 7 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Kayıtlara geçen materyaller arasında 2 tabanca, 7 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve bir antika dolma tüfek bulunuyor. Mühimmat olarak 114 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 5 adet 7,62 milimetre tabanca mermisi, 96 av tüfeği fişeği ile 2 ses fişeği ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda 2 kama, 2 el detektörü ve 15 litre kaçak alkol ile birlikte tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 obje, 5 kitap ve çok sayıda yazılı obje bulundu.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında belirlenen kişilerden toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin soruşturması ve delil incelemeleri devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER