Bilecik'te kent belleği ve koleksiyonculuk geleceğe taşındı

Bilecik kent belleği çalıştayında bir araya geldi

Bilecik Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen Türkiye Kent Bellekleri ve Koleksiyoncuları Çalıştayı, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Çalıştay, kentlerin geçmişini belgeleyen koleksiyonların ve arşivlerin korunması ile gelecek kuşaklara aktarılması ihtiyacını odağına aldı.

oturumlarda ele alınan konular:

Etkinlikte, Türkiye kent bellekleri kavramı çerçevesinde arşivcilik çalışmalarının yöntemleri ve uygulama örnekleri tartışıldı. Katılımcılar, posta tarihi ile kent tarihi arasındaki ilişkileri değerlendirerek, belgelerin ve nesnelerin yerel tarih anlatısındaki rollerini ele aldı. Şehir arşivlerindeki iyi uygulama örnekleri üzerinde yapılan sunum ve değerlendirmeler, somut koruma yaklaşımlarına dair fikirler sundu.

koruma, paylaşım ve teşekkürler:

Çalıştay, koleksiyonların kuruluş içi ve kamu ile paylaşım yolları, dijitalleştirme ve kuşaklararası aktarım stratejileri üzerine verimli fikir alışverişlerine zemin hazırladı. Etkinliğe katkı sunan katılımcılar, koleksiyoncular ve araştırmacılara teşekkür edilerek katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Organizasyon, kent belleğini güçlendirmeye yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi çağrısıyla sonlandırıldı.

BİLECİK'TE 'TÜRKİYE KENT BELLEKLERİ VE KOLEKSİYONCULARI ÇALIŞTAYI' DÜZENLENDİ