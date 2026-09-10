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Düzce üniversitesi Gazze için Bilim Kafe'de umudu koruma yollarını tartıştı

Düzce Üniversitesi, YÖK öncülüğündeki 'Gazze İçin Bilim Kafe' etkinliğinin ikincisinde Gazze'deki eğitim, insanlık ve umudu koruma konularını masaya yatırdı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce üniversitesi Gazze için Bilim Kafe'de umudu koruma yollarını tartıştı

Etkinlik ve amaç:

Düzce Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde düzenlenen "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinliklerinin ikincisi, Düzce Millet Bahçesinde gerçekleştirildi. Programın temel amacı, Gazze’de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrenciler ile akademik faaliyetlerini devam ettirmeye gayret eden akademisyenlerin sesini gündeme taşıyarak, eğitim ve bilimin barış ile geleceğin inşasındaki rolüne dikkat çekmek olarak açıklandı.

Konuşmacılar ve moderatörün mesajı:

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, sözlerine "İnsan her şeyini kaybettiğini düşündüğü bir anda umudunu nasıl korur?" sorusuyla başladı ve programda bu sorunun cevaplarını arayacaklarını belirtti. Cömert, Düzce Üniversitesi olarak yaklaşık 80'e yakın Bilim Kafe etkinliğiyle bilimi toplumla buluşturmaya devam ettiklerini vurguladı.

Görüşler: tarih, vicdan ve insani perspektif:

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fehmi Soğukoğlu, Gazze ile ülkemizin dini ve tarihi bağlarına işaret ederek meselenin aynı zamanda derin bir insani sorun olduğunun altını çizdi. Soğukoğlu, bölgede bir zalim ile bir mazlum taraf bulunduğunu ifade ederek mazlumların sesini duyurmaya çalıştıklarını, yaşanan dramın kökenlerinin 1948’e kadar dayandığını söyledi ve 7 Ekim olayları bağlamında Gazze’de bir savaş değil, soykırım iddialarının gündeme geldiğini belirtti.

Gazzeli öğrencinin tanıklığı:

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Abdalfatah Albaba, Türkiye’ye dört yıl önce İnşaat Mühendisliği eğitimi için geldiğini, kendisini "yabancı hissetmediğini" ve Türkiye’de hep vatanındaymış gibi hissettiğini söyledi. Albaba, Gazze’de yaşananları "Gazze büyük bir hapishane" ifadeleriyle özetleyerek gıda ve balıkçılık izinlerinin İsrail tarafından zaman zaman 1-3 ay sürdüğünü, elektrik kesintilerinin yaygın olduğunu ve "77 yıldır devam eden bir soykırım" iddiasının bulunduğunu aktardı. "En kötü duygu, terk edilmişlik duygusu" diyen Albaba, Türkiye ve Düzce Üniversitesi’ne destekleri için teşekkür ederek umutlu olmaya devam ettiklerini söyledi.

Kapanış ve sonuç:

Program, katılımcı konuşmalarının ardından teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinlik, Gazze’deki eğitim ve insanlık meselelerine dikkat çekmeyi; akademik dayanışma ve kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen bir platform olarak değerlendirildi.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLATILAN VE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENMEYE...

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLATILAN VE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENMEYE DEVAM EDEN “GAZZE İÇİN BİLİM KAFE” ETKİNLİKLERİNİN İKİNCİSİ, “ZOR ZAMANLARDA UMUDU KORUMAK: GAZZE VE İNSANLIK” BAŞLIĞIYLA, DÜZCE MİLLET BAHÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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