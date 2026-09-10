Düzce'de kadınlar belediye projelerini yerinde keşfetti

düzce belediyesi kadınlara projeleri yerinde gösterdi

Düzce Belediyesi tarafından Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Belediye hizmette, kadınlar keşifte programı kadınların yoğun katılımıyla sürdü. Program, kentte tamamlanan ve inşası devam eden projelerin yerinde tanıtılmasını amaçlıyor.

ziyaret edilen projeler:

Katılımcılar; yapımı tamamlanan içme suyu regülatörleri ve terfi istasyonu ile inşası devam eden günlük 130 bin metreküp kapasiteli yeni içme suyu arıtma tesisi'ni inceledi. Gezi rotasında ayrıca geçtiğimiz yıl hizmete açılan Asar Kemer Parkı, Tarım Akademisi, Konuralp Antik Tiyatro ve Türkiye’nin en büyük dördüncü mağarası olan Sarıkaya mağarası yer aldı.

Şehirdeki yeşil yaşam alanlarından biri olarak hazırlanan Millet Bahçesi-2 ve yapımı süren Anıt Eser Projesi ile Konuralp Gazi Türbesi de ziyaret programına dahil edildi. Katılımcılar projeler hakkında yetkililerden doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

kadınların izlenimleri ve değerlendirmeleri:

Programa katılan kadınlar, geziden ve proje tanıtımlarındaki hassasiyetten memnuniyetlerini dile getirdi. Sarıkaya Mağarası'nı ilk kez ziyaret ettiklerini belirten katılımcılar, "Türkiye’nin dördüncü en büyük mağarasıymış. İlk kez geldik ve etkilendik. Başkanımıza böyle hizmetlerde bulunduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir başka katılımcı etkinliklerin bayanlar için önemli olduğunu, "evde oturmak yerine turistik yerleri, yapılan yatırımları görmüş olduklarını" ifade etti. Geziyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan kadınlar, "Belediye hakkında bilgilenmiş olduk. Hem neler yapıldığı hakkında bilgi sahibi olduk. Su şebeke kısmı çok güzeldi. Bittiği zamanda su sorunumuz çözülecek" şeklinde konuştu.

Katılımcılardan biri de gezdiği projelerin beklediğinden daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Belediye başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Kendisini tanıyordum ama bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum" dedi.

Etkinlik, Konuralp Meclis Toplantı Salonu'nda projelere ilişkin slayt gösterimiyle devam etti ve günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN “BELEDİYE HİZMETTE, KADINLAR KEŞİFTE” PROGRAMI KADINLARIN YOĞUN İLGİSİYLE DEVAM EDİYOR. VATANDAŞLAR, GEZİDEN VE YAPIMI BİTEN, DEVAM EDEN PROJELERİN TANITIMLARINDA GÖSTERİLEN HASSASİYETTEN MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ.