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Germencik incir festivaline hazırlanıyor: alan yenilemesi sürüyor

Germencik'te 22. Geleneksel İncir Festivali öncesi Aile Çay Bahçesi'nden başlayan park yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Germencik incir festivaline hazırlanıyor: alan yenilemesi sürüyor

Festival alanında yoğun çalışma

Germencik'te bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Geleneksel İncir Festivali öncesi, festival alanında kapsamlı düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yeni güne Aile Çay Bahçesi'nde başlayarak alanda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Zencirci, ekiplerden bilgi alıp gerekli talimatları verdi.

Çalışmaların kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri park yenileme, yürüyüş yollarının düzenlenmesi ve çevre düzenlemesi gibi öncelikli alanlarda çalışıyor. Amaç, festival alanını daha düzenli ve vatandaşların kullanımına uygun hale getirmek.

Uygulanan düzenlemeler arasında yeşil alan bakımı, oturma birimlerinin onarımı ve genel temizlik yer alıyor. Alanda ayrıca ziyaretçi güvenliği ve etkinlik akışı için altyapı kontrolleri de sürdürülüyor.

Tamamlanma hedefi:

Başkan Zencirci, hazırlıkların festival başlamadan tamamlanması yönündeki talimatın altını çizdi ve ekiplerin çalışmalarını hızlandırmasını istedi. Yetkililer, planlanan sürede işlerin biteceğini ve son kontrollerin yapılacağını belirtti.

Yerel yönetim, festival hazırlıklarının bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını vurgularken halkın bilgilendirilmesi ve koordinasyonun da sürdüğünü ifade etti. Hazırlıklar festival öncesi tamamlanana kadar devam edecek.

GERMENCİK’TE BU YIL 22’NCİSİ DÜZENLENECEK GELENEKSEL İNCİR FESTİVALİ ÖNCESİNDE FESTİVAL ALANINDA...

GERMENCİK’TE BU YIL 22’NCİSİ DÜZENLENECEK GELENEKSEL İNCİR FESTİVALİ ÖNCESİNDE FESTİVAL ALANINDA YÜRÜTÜLEN DÜZENLEME VE YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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