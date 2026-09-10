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Kaybolan merdivenini korumak için duvara zincirledi

Rize Ardeşen'de Orhan Çakır, çay bahçesine çıkan merdivenin sık sık çalınması üzerine beton duvarı delip zincirleyerek merdivenini kilitledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaybolan merdivenini korumak için duvara zincirledi

Merdiveni sabitleyerek hırsızlığa çözüm buldu

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Şenyuva Mahallesi'nde yaşayan Orhan Çakır, çay bahçesine ulaşmak için kullandığı merdivenin sık sık ortadan kaybolması üzerine kalıcı bir önlem aldı. İstinat duvarını aşarak bahçeye çıkan merdivenin tekrar tekrar kaybolduğunu gören Çakır, pratik bir çözüm üretti.

uygulamanın ayrıntıları:

Çakır, yüksek istinat duvarını matkapla delerek içerisinden zincir geçirdi. Merdiveni duvara zincirleyip kilitleyen vatandaş, böylece merdivenin başkaları tarafından alınıp götürülmesini engelledi.

sonuç ve etkileri:

Merdivenini sabitleyerek emniyete alan Çakır, çay bahçesine giderken merdiven arama derdine son verdi ve kullandığı geçiş noktasını güvence altına aldı.

Merdiven hırsızlığına &quot;Karadeniz usulü&quot; çözüm: Duvarı deldi, merdiveni zincirledi

Merdiven hırsızlığına "Karadeniz usulü" çözüm: Duvarı deldi, merdiveni zincirledi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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