Ata tohumuyla pul biber üreten çiftçinin tarladan ülkeye uzanan geliri

Ata tohumuyla üretip paketliyor: tarladan Türkiye'ye uzanan bir emek hikayesi

Bursa'nın Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki çiftçi Mehmet Ali İnan, sebze üretiminde yaşadığı pazar kaybı ve zarar sonrasında ata tohumu acı pul biber üretimine yönelerek yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Eşini yaklaşık 2,5 yıl önce kaybettikten sonra annesiyle birlikte yaşayan İnan, ürettiği biberleri işleyip paketleyerek Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor.

üretim süreci:

İnan, mart ayında kendi topladığı ata tohumlarından fide yetiştirerek üretime başladığını söylüyor. Toplam 5 dönümlük alana, dönüm başına yaklaşık 6 bin 500-7 bin fide ile toplamda yaklaşık 35 bin fide dikiyor. Fide yetiştirme, sıra düzeni, sulama ve ilaçlamayı kendisi planlıyor; ekim döneminde tarlayı 14 kişilik bir ekiple bir günde ektiklerini aktarıyor.

Olgunlaşan biberler tarlada kökünden sökülüp bir süre kurutuluyor, ardından seraya alınarak tamamen kurutuluyor. İnan, annesi ve zaman zaman çocuklarının yardımıyla biberlerin saplarını temizleyip makinada çekerek pul biber haline getiriyor. İşin büyük kısmını aile fertleri yaptığından, çok sayıda işçi çalıştırılmasına gerek kalmıyor.

pazarlama ve gelir:

Sezonda ortalama 1 ton pul biber üretildiğini belirten İnan, ürünün kilosunu 400 liradan sattığını, Gaziantep başta olmak üzere birçok ile ve çevre lokantalara gönderdiğini söylüyor. Satış kanallarını yerel lokantalar ve doğrudan müşteriler aracılığıyla genişlettiğini, bölgeyi gezip alıcılarla birebir ilişki kurduğunu ifade ediyor.

Mehmet Ali İnan, üretime geçiş sürecini şöyle anlatıyor: "İşte bir abimizin sayesinde başladık, o da vefat etti. O ölünce biz de başladık yani. Yardım ediyordum ona. Daha önce biber, domates ekiyordum... Sonra zarar edince bıraktım işi. Tarlada kaldı yani. Sonra buna geçtim. Mart ayında çimini yetiştiriyorum, tohumlarından fide üretiyorum... Dönümüne 6 bin 500-7 bin tane fide gidiyor. Ne yapar işte yaklaşık 35 bin fideyi tohumlarından kendim yetiştiriyorum."

İnan, tüm giderler düşüldüğünde önemli bir gelir bıraktığını; ancak hasat, sap ayıklama ve kurutma gibi emek yoğun aşamaları annesiyle birlikte yürüttükleri için işçilik maliyetlerini düşük tuttuklarını belirtiyor. Bu modelle kırsal alanda sürdürülebilir bir gelir kaynağı yarattığını ve ata tohumu kullanımının hem maliyeti düşürdüğünü hem de yerel tarımsal hafızayı yaşattığını vurguluyor.

BURSA'NIN KARACABEY İLÇESİNE BAĞLI BAKIRKÖY MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN 66 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİ MEHMET ALİ İNAN, SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YAŞADIĞI PAZAR KAYBI VE ZARARIN ARDINDAN YÖNELDİĞİ ATA TOHUMU ACI PUL BİBER ÜRETİMİYLE GELİR KAPISI OLUŞTURDU.