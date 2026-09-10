Sabah yangını Gaziemir'de tesisi kullanılamaz hale getirdi

Olay ve müdahale:

İzmir'in Gaziemir ilçesi Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde faaliyet gösteren bir tesiste yangın çıktı. İş yerinden yükselen yoğun duman kısa sürede gökyüzünü kaplarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı.

Ekiplerin çalışması:

İtfaiye ekipleri tesiste alevlerin yayıldığı alanlara yönelerek yoğun duman ve alev kaynaklarını hedef aldı. Müdahalenin ardından tesis genelinde kapsamlı soğutma çalışmaları yürütülerek yeniden alevlenme riski azaltıldı. Polis ve sağlık ekipleri bölgede güvenlik ve sağlık kontrollerini sağladı.

Hasar ve soruşturma:

Meydana gelen olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi, ancak yangın sonrası iş yeri ile bitişiğindeki diğer tesislerde büyük çapta maddi hasar