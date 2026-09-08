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Bilecik'te kuru odun yangını ormana sıçradı; şüpheli gözaltında

Bozüyük Aşağı Armutlu'da başlayan yangının kuru ağaçlardan sıçradığı, 8 bin 800 metrekarelik alana zarar verdiği, şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te kuru odun yangını ormana sıçradı; şüpheli gözaltında

Bilecik'te orman yangını kontrol altına alındı

Bozüyük ilçesi Aşağı Armutlu mevkiinde dün başlayan yangının, Ahmet Ş.'nin evinin bahçesinde yaktığı kuru ağaçlardan çıktığı değerlendirildi. İlk olarak yaklaşık 800 metrekarelik ziraat alanına sıçrayan alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, belediye itfaiyesi, jandarma ve destek ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları tamamlandı.

zanlı ve hasar boyutu:

Yangında yaklaşık 8 bin metrekarelik ormanlık alan zarar görürken, toplamda 8 bin 800 metrekarelik alanın yandığı bildirildi. Olayın çıkışına sebebiyet verdiği değerlendirilen Ahmet Ş., "Taksirle Orman Yangınına Sebebiyet Verme" suçundan gözaltına alındı.

BİLECİK’TE ORMAN YANGININA SEBEBİYET VEREN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

BİLECİK’TE ORMAN YANGININA SEBEBİYET VEREN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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