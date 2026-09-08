Bilecik'te kuru odun yangını ormana sıçradı; şüpheli gözaltında

Bilecik'te orman yangını kontrol altına alındı
Bozüyük ilçesi Aşağı Armutlu mevkiinde dün başlayan yangının, Ahmet Ş.'nin evinin bahçesinde yaktığı kuru ağaçlardan çıktığı değerlendirildi. İlk olarak yaklaşık 800 metrekarelik ziraat alanına sıçrayan alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı.
müdahale ve soğutma çalışmaları:
Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, belediye itfaiyesi, jandarma ve destek ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları tamamlandı.
zanlı ve hasar boyutu:
Yangında yaklaşık 8 bin metrekarelik ormanlık alan zarar görürken, toplamda 8 bin 800 metrekarelik alanın yandığı bildirildi. Olayın çıkışına sebebiyet verdiği değerlendirilen Ahmet Ş., "Taksirle Orman Yangınına Sebebiyet Verme" suçundan gözaltına alındı.
BİLECİK’TE ORMAN YANGININA SEBEBİYET VEREN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!