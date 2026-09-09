Bilecik'te makilik alandaki yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

olayın gelişimi:

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi kapalı pazar alanı arkasındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınmasını sağladı.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangına müdahale eden Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, hızlı hareket ederek yangının büyümesini engelledi ve alevleri söndürdü. Ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede kapsamlı soğutma çalışmalarına başladı.

bölgedeki durum:

Olay yerinde halen soğutma ve kontrol faaliyetleri sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili yetkililer tarafından araştırma başlatıldığı, ilk değerlendirmede bölgedeki çalışmanın yangının yayılmasını önlemeye odaklandığı bildirildi.

BİLECİK'TE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN ANINDA SÖNDÜRÜLDÜ