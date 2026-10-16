Bilecik'te meme kanseri farkındalığı: erken teşhise yönelik uygulamalı eğitim

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde farkındalık eğitimi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında vatandaşlara yönelik bir eğitim düzenlendi. Etkinlikte erken teşhisin önemi vurgulandı ve katılımcılara uygulamalı gösterimler yapıldı.

Eğitimin içeriği:

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuşcan Kurular meme kanserinde erken teşhisin önemine ilişkin bilgi verdi. Gebe Okulu Koordinatörü Emine Ayanoğlu ise kişisel muayenenin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak anlattı ve adım adım gösterdi.

hasta deneyimi ve mesajı:

Daha önce meme kanseri geçiren hastane personeli Ayla Zengin yaşadığı süreci paylaşarak erken teşhisin tedavi sürecindeki etkisine dikkat çekti. Eğitim, uygulamalı gösterim ve deneyim paylaşımı ile tamamlandı.

BİLECİK’TE MEME KANSERİNE KARŞI FARKINDALIK EĞİTİMİ