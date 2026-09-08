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Bilecik’te mıcır zeminde kontrol kaybı: otomobil tarlaya savruldu, 1 yaralı

Bozüyük'te seyir halindeki otomobil sağ tekerin mıcır zemine girip kontrolün kaybolmasıyla yol kenarındaki tarlaya savruldu; 1 yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik’te mıcır zeminde kontrol kaybı: otomobil tarlaya savruldu, 1 yaralı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar-İnönü-Bozüyük karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü İsmail D. yönetimindeki 10 AEJ 01 plakalı otomobil seyir halindeyken sağ tekerin mıcır zemine denk gelmesi sonucu kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Olay yerindeki görünüm ve araç hasarı, kazanın ani bir kontrol kaybı sonucu oluştuğuna işaret etti.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

Kazada araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki Emiş D. yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve daha sonra Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri inceleme başlattı; bölgedeki mıcır zemin ve sürüş koşullarının rolü araştırılıyor.

BİLECİK’TE OTOMOBİL TARLAYA SAVRULDU: 1 YARALI

BİLECİK’TE OTOMOBİL TARLAYA SAVRULDU: 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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