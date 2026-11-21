Bilecik'te eğitimde değerlendirme toplantısı

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından sunulan brifingde, ilde eğitimde hedeflenen başarı düzeyleri ve mevcut akademik durum kapsamlı biçimde ele alındı. Toplantıda okulun eğitim-öğretim faaliyetleri, yürütülen projeler, rehberlik hizmetleri ile sosyal ve kültürel etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

sunumda öne çıkan başlıklar:

Brifingde; okulun ders içi ve ders dışı etkinlikleri, öğrenci başarı verileri, devam eden proje çalışmalarının kapsamı ve rehberlik hizmetlerinin uygulama biçimleri üzerinde duruldu. Sunumda ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerin öğrencilerin gelişimine katkısı vurgulanarak, başarıyı destekleyecek uygulama modelleri tartışıldı.

değerlendirme ve hedef odaklı adımlar:

Sunumun ardından okulun mevcut durumu değerlendirilerek, eğitim süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik somut adımlar planlandı. Katılımcılar arasında akademik başarının artırılması, eğitim kalitesini güçlendirme ve öğrencilerin sosyal-kültürel gelişimlerinin desteklenmesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Serdal Şimşek toplantıda şu değerlendirmeyi paylaştı: "Okullarımızın mevcut durumunu yakından takip ederek ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını değerlendiriyoruz. Temel hedefimiz akademik başarıyı artırırken öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini de desteklemek. Eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Toplantı, il eğitiminin izlenmesi ve ihtiyaçlara göre hızlı müdahale edilmesi yaklaşımını pekiştirdi; önümüzdeki dönemde izleme, destek ve proje uygulamalarının sıkı koordinasyonla devam etmesi kararlaştırıldı.

BİLECİK'TE EĞİTİMDE BAŞARI HEDEFLERİ MASAYA YATIRILDI