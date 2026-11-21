Kuzuların yaşamını koruma hedefli veteriner eğitimi Eskişehir'de

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erken Tanı ile Kuzularım Ölmüyor projesi çerçevesinde sahada görev alacak veteriner hekimlere yönelik bir eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının kapsamı:

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında düzenlenen toplantıya sahada görev alacak veteriner hekimler katıldı. Eğitimde, proje dahilinde sahada yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapılarak görev ve sorumlulukların aktarımı sağlandı.

Beklenen sonuçlar:

Projeyle amaçlanan, erken tanı uygulamalarının güçlendirilmesi yoluyla kuzularda görülen kayıpların azaltılmasıdır. Toplantı, sahadaki uygulamaların koordinasyonunu güçlendirmeye ve uygulayıcı veterinerlerin bilgilendirilmesine zemin hazırladı.

Katılımcılara proje sürecinde izlenecek yöntemler hakkında açıklamalar yapıldı ve sahadaki çalışmalarda koordinasyonun önemi vurgulandı.

ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN "ERKEN TANI İLE KUZULARIM ÖLMÜYOR" PROJESİ ÇERÇEVESİNDE VETERİNER HEKİMLERE YÖNELİK EĞİTİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.