BŞEÜ'de dijital erişimde yeni adım:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), öğrenciler ve üniversite paydaşlarının bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ destekli "Destek Asistanı" uygulamasını hizmete aldı. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen uygulama, üniversitenin dijital hizmetlerini tek platformda buluşturuyor ve kullanıcıların ihtiyaçlarına anlık yanıt verme hedefi taşıyor.

Kapsamı ve sunduğu hizmetler:

Uygulama, akademik takvim, ders ve sınav programları, kayıt ve mezuniyet işlemleri, staj süreçleri, öğrenci kulüpleri ve psikolojik danışmanlık gibi pek çok konuda öğrencilere ve paydaşlara bilgi sağlıyor. Ayrıca akademik yayın ve araştırmacı taraması, bilimsel araştırma projeleri, akademik teşvik ve kurumsal belgelere erişim gibi akademik destek hizmetleri de uygulama üzerinden sunuluyor.

Dijital araçlar ve üniversite hedefleri:

Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla üniversitenin akademik ve idari birimleri hakkında bilgi alabiliyor; yerel ve ulusal basında yayımlanan üniversite haberlerini takip edebiliyor. OBS ve diğer dijital hizmetlere erişimin yanı sıra dijital afiş tasarımı ve BŞEÜ 360 ile kampüsün sanal ortamda keşfi de mümkün kılınıyor. Bu bileşenler, üniversitenin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda iletişimi ve erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, uygulamanın sunduğu hizmetlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Destek Asistanımız sayesinde öğrencilerimiz akademik takvim, ders ve sınav programları, kayıt ve mezuniyet işlemleri, staj süreçleri, öğrenci kulüpleri ve psikolojik danışmanlık hizmetleri gibi pek çok konuda bilgiye hızlıca ulaşabiliyor. Ayrıca akademik yayın ve araştırmacı taraması, bilimsel araştırma projeleri, akademik teşvik ve kurumsal belgelere erişim gibi alanlarda da kullanıcılarımıza destek sunuyoruz. Uygulamamız üzerinden üniversitemizin akademik ve idari birimleri hakkında bilgi alınabiliyor, yerel ve ulusal basında yayımlanan üniversitemiz haberleri takip edilebiliyor. OBS ve diğer dijital hizmetlere erişimin yanı sıra dijital afiş tasarımı ve BŞEÜ 360 özelliğiyle kampüsümüzü sanal ortamda keşfetme imkânı da sağlıyoruz. Dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz Destek Asistanı ile üniversitemizde bilgiye erişimi kolaylaştırmayı ve kurumsal iletişim hizmetlerimizi daha erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI