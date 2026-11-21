Sivrihisar KYK yurt personeline yönelik eğitim düzenlendi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurdu personeline yönelik ruh sağlığı ve psikososyal destek eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, gençlerin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi ile psikososyal destek süreçlerinin etkinleştirilmesini hedefledi.

Eğitimin amacı ve kapsamı

Programın temel amacı, yurt personelinin ruh sağlığı konusundaki farkındalığını artırmak ve erken müdahale ile uygun yönlendirme süreçlerini güçlendirmekti. Bu kapsamda katılımcılara, gençlerin psikolojik ihtiyaçlarını tanıma ve destek mekanizmalarına erişim konusunda bilgi verildi.

Eğitimi verenler ve işlendiği konular

Eğitimi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Biriminden Uzman Sosyal Çalışmacı Ebru Eren ve Psikolog Elif Sezgin verdi. Oturumlarda; gençlerin ruh sağlığının desteklenmesi, psikolojik ihtiyaçların fark edilmesi ve uygun yönlendirme süreçlerinin önemi ön plana çıktı.

Katılımcılara ayrıca yurt ortamında gözlem ve iletişim yöntemleri ile ihtiyaç halinde yönlendirme protokollerinin nasıl işletileceğine ilişkin uygulamaya dönük bilgiler aktarıldı. Bu tür eğitimlerin, gençlerin ruh sağlığına yönelik erken tespit ve müdahale kapasitesini artırması amaçlanıyor.

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE, KREDİ VE YURTLAR KURUMU (KYK) ÖĞRENCİ YURDU PERSONELİNE YÖNELİK RUH SAĞLIĞI VE PSİKOSOSYAL DESTEK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.