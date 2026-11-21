HBB sahada müdahale ediyor:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde etkili olan yoğun yağışların yol açtığı su baskını ve taşkınlara karşı müdahale ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteorolojik uyarıların ardından HBB, HATSU ve itfaiye ekipleri Dörtyol ilçesindeki Karakese, Özerli ve Ocaklı başta olmak üzere etkilenen bölgelere yönlendirildi.

Çalışmalarda 3 hanenin tahliyesi sağlanırken, toplam 45 vatandaş ve 15 araç güvenli bölgelere alındı. Su baskınlarından etkilenen 45 hanenin 28'inde müdahale gerçekleştirildi. HATSU sahada 110 personel ve 26 araçla görev yaparken, itfaiye ekipleri 91 personel ve 22 araçla çalışmaları destekliyor.

altyapı temizliği ve onarım çalışmaları:

Ekipler Dörtyol'un Karakese, Ocaklı, Özerli ve Yeşil mahallelerinde dere temizliği, tıkanıklık açma ve ihtiyaç duyulan noktalarda menfez çalışmaları yürütüyor. Karakese ve Özerli köprülerinde güçlendirme ve onarım çalışmaları devam ederken, Abuzer Deresi ile Kuzuculu Deli Çayı'nda biriken malzemeler temizleniyor.

Ayrıca çöken noktalarda dolgu uygulamaları, yolların temizlenmesi ve çukur doldurma işlemleri sürüyor. HBB yetkilileri, ekiplerin sahada görevde ve teyakkuz halinde olduğunu belirterek vatandaşların olumsuzluklarda 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 153 Beyaz Masa ve HATSU 185 hatlarından ulaşabileceğini ifade etti.

HBB EKİPLERİ, YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN DÖRTYOL’DA MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ.