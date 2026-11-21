Kütahya'da madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik eğitim

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla sürdürdüğü eğitim çalışmalarına bir yenisini ekledi. İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 15-18 yaş grubundaki katılımcılara bağımlılıkla ilgili temel bilgiler aktarıldı.

eğitimin yürütülmesi:

Eğitimi, Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyolog ve TBM Formatörü Lütfiye Özkul gerçekleştirdi. Programda, çocuklara bağımlılık türleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve konunun farklı boyutlarına ilişkin açıklamalar sunuldu. Eğitim, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünden hizmet alan gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

hedefler ve beklentiler:

Eğitimin temel amacı, çocukların bağımlılık risklerine karşı farkındalık kazanmalarını sağlamak ve onlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmaya katkıda bulunmaktı. İl Müdürlüğü, benzer çalışmalarla gençlerin korunması ve toplumsal destek ağlarının güçlendirilmesine dair adımlar atmayı hedefliyor.

Program, bağımlılıkla mücadelede bilgilendirmenin önemine vurgu yaparken, çocukların güçlendirilmeye yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğine işaret etti.

KÜTAHYA’DA ÇOCUKLARA MADDE VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ