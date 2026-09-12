Bilecik'te sağlık bilimleri dergisi yeni sayısıyla alana katkı sundu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden yeni bilimsel atılım

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, sağlık bilimlerinin farklı disiplinlerinden derlenen yeni sayısıyla okuyucularla buluştu. Dergide yer alan 7 araştırma, güncel konuları ele alarak alana katkı sağlamayı amaçlıyor. Dergi, 2023 yılında yayın hayatına başladı ve 2024 yılından itibaren TR Dizin kapsamında indeksleniyor; yayımlanan yeni sayı ise 2026 yılı 4. cilt, 3. sayı olarak çıktı.

yeni sayı ve kapsamı:

Bu sayı, hemşirelikten sağlık yönetimine, gebelik ve emzirme çalışmaları ile kronik hastalık araştırmalarına kadar uzanan geniş bir alanda özgün makaleler içeriyor. Dergide başta hemşirelik, sosyal hizmet, ebelik, çocuk gelişimi, ergoterapi, ortez ve protez, dil ve konuşma terapisi, odyoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile beslenme ve diyetetik olmak üzere çok sayıda disiplin temsil ediliyor.

Yeni sayıda yer alan araştırma başlıkları şunlar: ‘Effects of Video-Based Cervical Posture and Breathing Exercises on Musculoskeletal System, Pain and Emotional Stress Levels in Young Adults’, ‘Kanser Tedavisi Alan Ergenlerin Dijital Araç Kullanımı ve Ekran Süresine İlişkin Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma’, ‘Vaka Temelli Öğrenme Yönteminin Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Performansta Öz-Yeterlikleri ve Akademik Güdülenme Düzeylerine Etkisi’, ‘Sentiment Analysis of Telehealth News Using the Orange Data Mining Program’, ‘Do Psychological Resilience and Happiness Have an Effect on Coping Behaviors with Premenstrual Changes? A Cross-Sectional Study’, ‘Düşük ve Yüksek Riskli Gebelik Geçirmiş Annelerin Emzirme Öz Yeterliliklerinin Karşılaştırılması’ ve ‘Alkole Bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı Patogenezinde Mikrobiyotanın ve Risk Faktörlerinin Rolü: Güncel Bulgular ve Tedavi Stratejileri’.

yürütücüleri ve değerlendirme:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı, derginin etkisine ilişkin yaptığı değerlendirmede derginin 2023'te başladığını, 2024'ten itibaren TR Dizin'de indekslendiğini ve yılda üç sayı yayımlanarak literatüre katkı sunduğunu belirtti. Kaplancıklı ayrıca derginin baş editörlüğünü yürüten Prof. Dr. H. Tezcan Uysal ile editörlük görevini üstlenen Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş'in çalışmaları doğrultusunda, yeni sayının alanındaki farklı disiplinleri bir araya getirdiğini vurguladı.

Yeni sayının kapsamı ve içerdiği makaleler, hem eğitim hem de klinik uygulamalara yönelik güncel tartışmalar ve kanıta dayalı öneriler sunuyor. Bu çeşitlilik, derginin sağlık bilimleri literatürüne disiplinlerarası katkısını güçlendiriyor ve alandaki araştırmacılar için referans niteliği taşıyor.

BİLECİK’TE BİLİMSEL YAYIN ATAĞI: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ’NİN YENİ SAYISI YAYIMLANDI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ZAFER ASIM KAPLANCIKLI