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YÖK'ten İran'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı

YÖK, İran'da okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin Türkiye'de yatay geçiş veya özel öğrenci statüsüyle eğitimine devam etme imkanı sağladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

YÖK'ten İran'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı

YÖK kararının kapsamı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İran-İsrail savaşı nedeniyle İran'daki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinin aksamaması amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Karar, Yükseköğretim Genel Kurulunun 27 Ağustos 2026 tarihli toplantısında alınmış ve tüm üniversitelere 10 Eylül 2026 tarihli yazıyla bildirilmiştir.

yatay geçiş ve sınav şartları:

İran'daki tanınan yükseköğretim kurumlarının örgün programlarına kayıtlı öğrenciler, belirlenen şartları sağlamaları halinde Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilecekler. Başvuru şartları arasında, öğrencinin kayıt olduğu yılda ÖSYS/YKS'ye girmiş olması yer alıyor. Başvurularda, programın ilgili yıldaki başarı sırası veya taban puanı esas alınacak; özel yetenek programlarında ise ilgili yılda ilan edilen merkezi sınav puanı dikkate alınacak.

Ayrıca, İran'daki programlara SAT, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level, Uluslararası Bakalorya (IB), Avusturya Matura Diploması ve İtalya Maturita Diploması gibi uluslararası sınavlarla kayıt yaptıran öğrenciler de belirtilen koşulları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilecekler.

kontenjan, intibak ve sınırlamalar:

Yatay geçiş kontenjanları, Türkiye'deki üniversiteler tarafından diploma programı bazında belirlenecek. Bu kontenjanlar, ortaöğretimini Türkiye'de tamamlayan öğrenciler için bir diploma programında sınıf ayrımı gözetilmeksizin toplamın %40'ını geçemeyecek. Öğrencinin İran'da aldığı ders ve kredilerin Türkiye'deki karşılığı ise yatay geçiş yaptığı üniversitenin intibak komisyonu tarafından belirlenecektir.

başvuru ve kayıt takvimi:

2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öncesinde İran'daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve yatay geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler, 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurabilecek. Üniversiteler sonuçları 25 Eylül 2026 tarihine kadar ilan edecek; yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 28-29 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

Boş kalan kontenjanlar için yedek aday listeleri 30 Eylül 2026'de ilan edilecek, yedek adayların kesin kayıtları ise 1-2 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

özel öğrencilik seçeneği:

Yatay geçiş şartlarını karşılamayan ancak İran'daki tanınan bir yükseköğretim kurumunun örgün programında kayıtlı olan öğrenciler, Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitimlerine devam edebilecekler. Özel öğrencilik başvurularında öğrencinin programı, akademik durumu, kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre, kayıtlı olduğu üniversitenin onayı ve başvurulan üniversitenin akademik takvimi dikkate alınacak.

Özel öğrenciler, eğitim gördükleri üniversitenin ders, sınav ve disiplin kurallarına tabi olacak; kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren onaylı belge verilecek. Ancak bu yolla diploma veya unvan elde edilemeyecektir. Özel öğrencilikten yararlanmak isteyenler gerekli belgelerle birlikte 1-2 Ekim 2026 tarihlerinde ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuracaklar.

benzer uygulama geçmişi:

Yükseköğretim Kurulu, daha önce de savaş nedeniyle eğitimleri kesintiye uğrayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin Türkiye'de eğitimlerine devam edebilmeleri için 2022'de Ukrayna'daki durum üzerine benzer bir uygulama hayata geçirmişti. Bu karar çerçevesinde, YÖK 2026'da aynı yaklaşımı İran'daki öğrenciler için de uygulamaya koymuş oldu.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK), İRAN-İSRAİL SAVAŞI NEDENİYLE İRAN’DAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA...

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK), İRAN-İSRAİL SAVAŞI NEDENİYLE İRAN’DAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİM GÖREN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN AKSAMAMASI AMACIYLA DÜZENLEME YAPTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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