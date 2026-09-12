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Sivas'ta gece serinliği yün yorgan sezonunu açtı

Sivas'ta düşen gece sıcaklıkları yün yorgan talebini artırdı; hazırlık 4-5 gün sürüyor, doğal yün terlemeyi önlüyor ve romatizmaya iyi geliyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:51

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Sivas'ta gece serinliği yün yorgan sezonunu açtı

Sivas'ta yün yorgan talepleri arttı

Sivas'ta kışın en soğuk iller arasında yer almasıyla birlikte gece sıcaklıklarında hissedilir düşüş başladı. Bu değişim, yaz boyunca temizlenip saklanan yün yorganların tekrar hazırlanmasına yol açtı. Doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengeleyen ve hava geçirgenliği yüksek olan yün, kış aylarında hem ısıtıyor hem de aşırı terlemeyi engelliyor. Bu nedenlerle özellikle romatizma, bel ve diz ağrısı yaşayanlar arasında yün yorgan tercihleri öne çıkıyor.

Hazırlık süreci ve yöntemleri:

Yorgan hazırlama işini sürdüren Aysel Ateş, bu mesleğin kendisine ebeveynlerinden miras kaldığını belirtiyor. Sektörde 20 yıldır olduğunu söyleyen Ateş, eskiden günde 3-4 yorgan hazırlarken şimdi yaşına bağlı olarak günde 1 yorgan üretebildiğini aktarıyor. Müşteriler arasında şehir dışı ve yurtdışından sipariş verenlerin de bulunduğunu ifade ediyor.

Ateş, yünün hazırlanma aşamalarını şöyle özetliyor: ilk olarak yünleri soda ve yumuşatıcı ile ıslatıyor, bir gün beklettikten sonra tokaçlayarak suyunu sıkıyor. Ertesi gün yünler kurutulup çırpılıyor ve son aşamada sırılarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Bu işlemlerin tamamı ortalama 4-5 gün sürüyor.

Yünün sağlık avantajları ve tercih nedenleri:

Doğal yünün ısıyı dengeleme özelliği, hava geçirgenliği ve nemi kontrol etmesi kullanıcılar için başlıca avantajlar olarak öne çıkıyor. Bu özellikler; terlemeyi azaltması ve vücudu sabit bir sıcaklıkta tutması nedeniyle özellikle soğuk iklim koşullarında tercih edilmesini sağlıyor. Ateş, sentetik elyaf yorganları önermediğini belirtiyor ve birçok hasta ile ailelerin yün yorganı tercih ettiğini vurguluyor. Ayrıca sektörde yün yorganın faydalarını destekleyen görüşlerin de etkili olduğu, doktorların önerilerine atıfta bulunulduğu belirtiliyor.

Havanın soğumasıyla birlikte atölyelerde hareketlilik artarken, yün yorgan üretimi sezonu erken başlıyor ve il genelinde talep yükseliyor.

SİVAS’TA HAVANIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE YÜN YORGANLARA TALEP ARTTI. SAĞLIĞA FAYDASININ YANI SIRA...

SİVAS’TA HAVANIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE YÜN YORGANLARA TALEP ARTTI. SAĞLIĞA FAYDASININ YANI SIRA SOĞUKTAN KORUYAN YÜN YORGANLARIN HAZIRLIK SÜRECİ BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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