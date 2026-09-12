Menteşe'de 9. sınıf aileleriyle uyum ve bilgilendirme buluşması

Toplantının amacı ve kapsamı:

Menteşe Anadolu Lisesinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okula yeni başlayan 9. sınıf öğrencileri ile velilerine yönelik düzenlenen tanışma ve bilgilendirme toplantısı, öğrencilerin lise hayatına uyum süreçlerinin desteklenmesi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Programda okulun eğitim anlayışı, işleyişi ve kural sistemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bilgilendirilen başlıca konular:

Toplantıda özellikle devam-devamsızlık takibi, okul kuralları, öğrenci sorumlulukları ve sınav uygulamalarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin kapsamı anlatarak öğrencilerin akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerine yönelik yürütülecek çalışmaların planlaması üzerinde duruldu. Ayrıca okul bünyesindeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile öğrenci kulüpleri ve devam eden projeler velilere tanıtıldı.

Öğretmen tanışmaları ve materyal durumu:

Derslere girecek branş öğretmenleri, öğrenciler ve velilerle tanıştırıldı; böylece iletişim kanallarının açılması ve beklentilerin paylaşılması hedeflendi. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının sıralarda hazır bulunduğu ve öğrencilerin kitaplarını teslim alarak eğitim-öğretim dönemine gerekli materyallerle başladığı bilgisi verildi.

Toplantının sonunda velilerin soruları yanıtlandı ve lise döneminin sadece akademik değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişim açısından da önemli olduğu vurgulanarak, okul ile aile arasındaki iş birliğinin önemi bir kez daha belirtildi. Program, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı geçmesi temennileriyle sona erdi.

MENTEŞE ANADOLU LİSESİNDE 9. SINIF ÖĞRENCİ VE VELİLERİNE YÖNELİK TANIŞMA TOPLANTISI DÜZENLENDİ