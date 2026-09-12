Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Menteşe'de 9. sınıf aileleriyle uyum ve bilgilendirme buluşması

Menteşe Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik tanışma toplantısında okul işleyişi, rehberlik hizmetleri ve projeler paylaşıldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Menteşe'de 9. sınıf aileleriyle uyum ve bilgilendirme buluşması

Toplantının amacı ve kapsamı:

Menteşe Anadolu Lisesinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okula yeni başlayan 9. sınıf öğrencileri ile velilerine yönelik düzenlenen tanışma ve bilgilendirme toplantısı, öğrencilerin lise hayatına uyum süreçlerinin desteklenmesi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Programda okulun eğitim anlayışı, işleyişi ve kural sistemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bilgilendirilen başlıca konular:

Toplantıda özellikle devam-devamsızlık takibi, okul kuralları, öğrenci sorumlulukları ve sınav uygulamalarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin kapsamı anlatarak öğrencilerin akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerine yönelik yürütülecek çalışmaların planlaması üzerinde duruldu. Ayrıca okul bünyesindeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile öğrenci kulüpleri ve devam eden projeler velilere tanıtıldı.

Öğretmen tanışmaları ve materyal durumu:

Derslere girecek branş öğretmenleri, öğrenciler ve velilerle tanıştırıldı; böylece iletişim kanallarının açılması ve beklentilerin paylaşılması hedeflendi. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının sıralarda hazır bulunduğu ve öğrencilerin kitaplarını teslim alarak eğitim-öğretim dönemine gerekli materyallerle başladığı bilgisi verildi.

Toplantının sonunda velilerin soruları yanıtlandı ve lise döneminin sadece akademik değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişim açısından da önemli olduğu vurgulanarak, okul ile aile arasındaki iş birliğinin önemi bir kez daha belirtildi. Program, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı geçmesi temennileriyle sona erdi.

MENTEŞE ANADOLU LİSESİNDE 9. SINIF ÖĞRENCİ VE VELİLERİNE YÖNELİK TANIŞMA TOPLANTISI...

MENTEŞE ANADOLU LİSESİNDE 9. SINIF ÖĞRENCİ VE VELİLERİNE YÖNELİK TANIŞMA TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mersin'de 587 çocuk mercan yaz okulunda bilimi deneyimledi
images

Çermik’te 43 yetimin okula hazırlığına kırtasiye desteği
images

Çocuklar geleceği kodluyor
images

Düzce'de yeni eğitim dönemi: başkan Özlü'den destek mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuk aracın çarpmasıyla yaralandı

Mut'a en büyük tarımsal pay veriliyor, hizmetler rodajda

Konya'da Klicker ile pet besleniminde uzun vadeli çözüm arayışı

TCG Savarona İstanbul açıklarında demirledi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı