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KPSS heyecanı salonlara taşındı: lisans alan bilgisi sınavı başladı

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı bugün yapılıyor; milyonlarca aday ter döküyor. Salonlarda heyecan, aile desteği ve dikkat ön planda.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

KPSS heyecanı salonlara taşındı: lisans alan bilgisi sınavı başladı

KPSS lisans alan bilgisi sınavı başladı:

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı bugün düzenleniyor; milyonlarca aday sınav salonlarında ter döküyor. Sınav atmosferinde heyecan, konsantrasyon ve hazırlığın etkisi ön plana çıkıyor.

Salonlardaki hava ve adayların tepkileri:

Adaylar giriş işlemlerinin ardından yerlerini alıyor; yakınları bekleme alanlarında destek veriyor. Birçok katılımcı son tekrarlar yapıp dikkat toplamaya çalışırken, salonlarda sessiz ve odaklı bir ortam göze çarpıyor.

Sınavın tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak ve adaylar sonuçları bekleyecek. Bu dönemde dinlenme, stresten uzaklaşma ve sınav sonrası yapılacak planlamalar adaylar için öncelik taşıyor.

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı heyecanı başladı

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı heyecanı başladı

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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