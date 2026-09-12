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İlk haftada okulu yuva bilen öğrenciler için uyum süreci tamamlandı

Balıkesir'de 2026-2027 eğitim yılı öncesi Okula Uyum Haftası tamamlandı; okul öncesi, 1'inci sınıf ve 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik etkinliklerle adaptasyon desteklendi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

İlk haftada okulu yuva bilen öğrenciler için uyum süreci tamamlandı

okula uyum çalışmaları il genelinde tamamlandı:

Balıkesir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen Okula Uyum Haftası, il genelindeki tüm ilçelerde başarıyla tamamlandı. İlk hafta boyunca okullar, öğrenciler için adeta birer yuva hâline getirilerek çocukların yeni eğitim ortamlarına güvenle başlamaları hedeflendi.

etkinliklerin odağı ve uygulama biçimi:

Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği çerçevede düzenlenen uyum çalışmaları, oyun, etkileşim ve yaşantıya dayalı öğrenme anlayışıyla yürütüldü. Okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf düzeyindeki öğrenciler için farklılaştırılmış etkinlikler planlandı; amaç öğrencilerin okul ortamını tanıması, kendini güvende hissetmesi ve arkadaşlarıyla ilişki kurarak yeni döneme olumlu bir başlangıç yapmasıydı.

aile iş birliği ve izleme araçları:

Uyum haftası kapsamında okul-aile iş birliğine özel önem verildi. Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını desteklemek için Ailemle Okul Yolu Programı çerçevesinde yıl boyunca sürdürülmesi planlanan gelişim ve rehberlik çalışmaları öne çıkarıldı. Ayrıca okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler için hazırlanan Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri ile ailelerin çocuklarıyla yaptıkları etkinlikler ve okul deneyimleri kayıt altına alınarak birlikte öğrenme ve anı biriktirme hedeflendi.

Balıkesir'de uyum çalışmaları, 11 Eylül Cuma günü itibarıyla tüm ilçelerde tamamlandı. Yapılan uygulamalar, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına güven, merak ve heyecanla başlamaları için önemli bir ilk adım oluşturdu.

BALIKESİR&#039;DE ÖĞRENCİLER İÇİN UYUM HAFTASI TAMAMLANDI

BALIKESİR'DE ÖĞRENCİLER İÇİN UYUM HAFTASI TAMAMLANDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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