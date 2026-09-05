Bilecik'te sosyal hizmet yatırım programı ve uygulama süreci değerlendirildi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğü bünyesindeki İdari ve Mali İşler Birimi ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve yatırım programını masaya yatırdı.

toplantının gündemi:

İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen görüşmede, birimin sahadaki mevcut faaliyetleri ve devam eden süreçler detaylı biçimde ele alındı. İlhan, birimin yürüttüğü işlerin güncel durumu hakkında bilgi aldı ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

yürütülen yatırımlar ve izleme:

Toplantıda ayrıca Bilecik genelinde hayata geçirilmesi planlanan yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İl Müdürü Nejat İlhan toplantıda, "İlimiz genelinde hizmetlerimizin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza sunulan sosyal hizmetlerin niteliğini daha da artırmak" şeklinde konuştu.

BİLECİK'TE YATIRIM PROGRAMI MASAYA YATIRILDI