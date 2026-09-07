Bilecik'te tırdaki kaçak sigaralar operasyonla gün yüzüne çıktı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, bir tırda yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonun ayrıntıları:

Olay, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında tespit edildi. Yapılan aramada bin 210 paket kaçak sigara bulundu ve emniyet birimlerine teslim edildi.

Hukuki süreç ve işlem:

Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliye yönelik işlemler, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçu çerçevesinde yürütüldü. Şüpheli hakkında resmî adli işlemler başlatıldı.

BİLECİK’TE TIRDA BİN 210 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ