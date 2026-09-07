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Bilecik'te tırdaki kaçak sigaralar operasyonla gün yüzüne çıktı

Bilecik'te polis ekipleri tır aramasında toplam 1.210 paket kaçak sigara ele geçirerek, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 kişiyi yakaladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te tırdaki kaçak sigaralar operasyonla gün yüzüne çıktı

Bilecik'te tırdaki kaçak sigaralar operasyonla gün yüzüne çıktı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, bir tırda yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonun ayrıntıları:

Olay, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında tespit edildi. Yapılan aramada bin 210 paket kaçak sigara bulundu ve emniyet birimlerine teslim edildi.

Hukuki süreç ve işlem:

Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliye yönelik işlemler, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçu çerçevesinde yürütüldü. Şüpheli hakkında resmî adli işlemler başlatıldı.

BİLECİK’TE TIRDA BİN 210 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

BİLECİK’TE TIRDA BİN 210 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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