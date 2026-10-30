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Bilecik'ten kapsayıcı eğitimde uluslararası iş birliği adımı

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği temsilcileri, Türkiye Down Sendromu Derneği, Maltepe Üniversitesi ve EDSA iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda kapsayıcı eğitimde iyi uygulamaları paylaştı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'ten kapsayıcı eğitimde uluslararası iş birliği adımı

Bilecik temsilcileri uluslararası kapsayıcı eğitim sempozyumunda

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Esra Sevim Geçer ve dernek temsilcileri, Türkiye Down Sendromu Derneği, Maltepe Üniversitesi ve European Down Syndrome Association (EDSA) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Sempozyumu’na katıldı. Etkinlikte, farklı ülkelerde uygulanan modeller, deneyimler ve iyi uygulama örnekleri masaya yatırıldı.

Deneyim paylaşımı ve yeni diyalog fırsatları:

Program süresince katılımcılar arasında aktif bilgi alışverişi gerçekleştirildi; uluslararası katılımcılar ve gençlerle kurulan iletişimler, kapsayıcı eğitim alanında yeni iş birlikleri ve diyalogların kapısını araladı. Sempozyum, uygulamadaki zorlukların yanı sıra başarılı yaklaşımları da görünür kıldı.

Kapsayıcılık hakkı olarak eğitim:

Etkinlikte üzerinde önemle durulan nokta, kapsayıcı eğitimin bir ayrıcalık değil, herkesin hakkı olduğuydu. Geçer, sempozyumun farklı uygulamaları değerlendirmek ve uluslararası platformlarda deneyim paylaşmak için önemli bir adım olduğunu belirtti ve "Her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir toplum için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" mesajını paylaştı.

Toplumsal katılım ve eğitimde eşitlik hedefleri doğrultusunda bu tür uluslararası toplantıların, yerel düzeydeki sivil toplum aktörlerine yeni yöntemler ve ilham sağladığına dikkat çekildi. Ayrıca, sempozyumda tartışılan iyi uygulama örümleri, erişilebilirlik ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesine ilişkin somut fikirler sundu.

BİLECİK’TEN KAPSAYICI EĞİTİM İÇİN ULUSLARARASI ADIM

BİLECİK’TEN KAPSAYICI EĞİTİM İÇİN ULUSLARARASI ADIM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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