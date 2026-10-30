Emekli öğretmenin bahçesinde pomelo ve siyah hurma Karadeniz ikliminde meyve verdi

Yurt dışından getirilen tohumlarla subtropik bahçe: 200 çeşit meyve

82 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, Samsun Atakum'daki bahçesinde yurt dışında çalıştığı yıllarda topladığı çekirdeklerle sıra dışı bir üretim serüveni oluşturdu. Onlarca ülkeden getirdiği yaklaşık 250 çekirdekten 200 çeşidi yetiştirmeyi başaran Albayrak, bahçesinde Meksika muzu (pawpaw), avokado, ejder meyvesi, kamkat, feijoa (kaymak ağacı), çarkıfelek meyvesi, aronya ve siyah patates gibi tropik ve subtropik türleri üretip satıyor.

Pomelo ve siyah hurma: Karadeniz ikliminde uyum ve verim:

Albayrak son dönemde bahçesinde Güneydoğu Asya'ya özgü pomelo (ağaç kavunu) ile nadir rastlanan siyah hurmadan da meyve aldı. Ürünlerin bölgeye uyum sağladığını, fidelerin pahalı olmasına rağmen kısa zamanda verim verdiğini aktardı. Albayrak'ın sözleri şöyle: "Bu sene meyve çok oldu. Avokado, hurma ve güz yemişi hasada geldi. Meyveler çok olduğundan sebzelere yer kalmadı. Karadeniz’e yeni getirilen pomelo (ağaç kavunu) ve siyah hurma üretmeye de başladım. Bu ürünlerin fideleri oldukça pahalı. Bu bölgeye uyum sağladılar ve 4 yaşında meyve vermeye başladılar."

Güz salatalığı ve pazar değeri:

Bahçede dikkat çeken bir diğer ürün güz salatalığı. Akdeniz adalarında bilinen, Kıbrıs kabağı, dikenli salatalık, Rodos kabağı ve Girit kabağı gibi farklı adlarla anılan bu türü Albayrak, "Güz salatalığı da üretiyorum. Çok yönlü bir ürün. Hasada kar yağana kadar devam ediyor. Asma şeklinde büyüyor. Hiçbir yan etkisi olmayan bir meyvedir. Salata, cacık, kızartma ve yemek olarak tüketiliyor. Bu meyve internette Kıbrıs kabağı, dikenli salatalık, Rodos kabağı ve Girit kabağı gibi isimlerle adlandırılıyor. Bunların hiçbiri meyvenin özelliğini veren bir isim değil. Biz o nedenle güz salatalığı dedik. Çünkü meyve güz zamanı oluyor ve salatalığın kullanıldığı her yerde kullanılıyor. Çok geniş bir yer ister. Üzümden daha çok yer kaplıyor. Bu meyvenin asması 20 metrekareden daha fazla yeri çevreleyebiliyor. Bir asma 800 meyve verir. Bu meyvenin en küçüğü 500 gram oluyor. Bir asma yılda 400 kilo civarında ürün veriyor. Bahçemde de bu sene yerim müsait olsa 600 adet hasat edebilirdim. Meyveler iç içe girdiği için daha az ürün topladım. Ürünleri talep eden oluyor. Birkaç kişiye düzenli olarak veriyorum. Onlar da kilosunu 40 TL’den satıyorlar" sözleriyle anlattı.

Albayrak, Karadeniz'in sert iklimine uyum sağlayan bu türlerin organik üreticiler tarafından da ilgi gördüğünü belirtiyor. Bahçede yetişen çeşitliliğin hem yerel pazara hem de meraklı alıcılara hitap ettiği, bazı türlerin fidelerinin maliyeti yüksek olsa da uyum sağladıklarında kısa sürede meyve verdiği öne çıkıyor.

SAMSUN’DA YAŞAYAN EMEKLİ ÖĞRETMEN HAKKI ALBAYRAK (82), YURT DIŞINDA ÇALIŞTIĞI DÖNEMDE TÜRKİYE’YE GETİRDİĞİ MEYVE ÇEKİRDEKLERİNDEN 200 ÇEŞİDİNİ ÜRETMEYİ BAŞARDI. SON DENEMELERİNDEN BİRİ OLAN VE AĞAÇ KAVUNUNA BENZEYEN POMELOYU DA ÜRETEREK MEYVE ALMAYI BAŞARAN ALBAYRAK, ÜRÜNÜN KARADENİZ BÖLGESİ’NE UYUM SAĞLADIĞINI İFADE ETTİ. (POMELO)