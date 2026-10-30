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Diyarbakır'da sağanak sanayi esnafını tahliye çalışmasına yöneltti

Sabah saatlerindeki kuvvetli sağanak, Yenişehir 2. Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlara su girmesine neden oldu; esnaf kendi çabasıyla tahliye yaptı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da sağanak sanayi esnafını tahliye çalışmasına yöneltti

Diyarbakır'da sabah sağanağı iş yerlerini etkiledi

Meteoroloji uyarısının ardından sabah saatlerinde başlayan ve bir süre etkili olan sağanak, özellikle Yenişehir ilçesinde hasara yol açtı. Yenişehir 2. Sanayi Sitesi'ndeki birçok dükkan yağış nedeniyle suyla doldu ve iş yerlerinde olumsuz koşullar oluştu.

esnafın müdahalesi:

Sanayi sitesindeki esnaf, iş yerlerine giren suyu pompalar, kovalar ve el yordamıyla tahliye ederek zararların büyümesini engellemeye çalıştı. Yağışın erken saatlerde başlaması nedeniyle işletme sahipleri hızlı müdahale etmek zorunda kaldı ve kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yürüttü.

şehir merkezi ve tahliye çalışmaları:

Şehir merkezinde etkili olan sağanak bir süre sonra durdu; yağıştan etkilenen bölgelerde ise su tahliyesi sürüyor. Yetkililerden gelen ek bir açıklama olmamakla birlikte, esnaf ve yerel ekiplerin çalışmalarıyla suyun çekilmesine yönelik müdahaleler devam ediyor.

DİYARBAKIR&#039;DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAKTA YAĞMUR SUYU SANAYİ SİTESİNDEKİ DÜKKANLARA...

DİYARBAKIR'DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAKTA YAĞMUR SUYU SANAYİ SİTESİNDEKİ DÜKKANLARA TAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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