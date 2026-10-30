Kars'ta 106. kurtuluş yıldönümü coşkuyla anıldı

Kars'ta 106. kurtuluş yıldönümü anma töreni

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı, kent merkezinde düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Program Valilik önünde başladı ve resmi erkânın katılımıyla devam etti.

Törenin akışı:

Valilik önündeki programa Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger katıldı. Tören, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Resmî etkinliklerin ardından program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda devam etti ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar burada yapıldı.

Senger'in konuşması:

Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, konuşmasında 30 Ekim 1920 tarihine vurgu yaparak Kars'ın yalnızca bir şehir değil, bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu söyledi. Senger, Kars'ın tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında uzun süre işgal altında kaldığını ve yaşanan zorluklara rağmen halkın vatan sevgisinin bitmediğini aktardı.

Senger ayrıca, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa öncülüğündeki Türk ordusunun 30 Ekim 1920'de Kars'ı kurtarmasının yalnızca yerel bir zafer olmadığını, Milli Mücadele'nin umutlarını güçlendiren bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir Paşa, silah arkadaşları, şehitler ve gaziler için rahmet ve minnet dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından gün, folklor ekiplerinin gösterileri, kahramanlık türküleri ve aşıkların şiir ve türküleriyle sürdü. Etkinlikler, katılımcıların birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

KARS’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 106. YIL DÖNÜMÜ, COŞKUYLA KUTLANDI(KARS-İHA)