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Buca'da 400 öğrenciden 'ilelebet cumhuriyet' mesajı

Dirayet Süren İlkokulu'ndaki 400 öğrenci, halk oyunları ve dron gösterisiyle hazırladıkları etkinlikte Cumhuriyetin 103. yılını coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Buca'da 400 öğrenciden 'ilelebet cumhuriyet' mesajı

Dirayet Süren İlkokulu'nda cumhuriyet coşkusu

İzmir'in Buca ilçesindeki Dirayet Süren İlkokulu, Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü özel bir programla kutladı. Etkinliğe okulun farklı sınıflarından toplam 400 öğrenci katıldı ve seyircilere renkli anlar yaşattı.

hazırlıklar ve halk oyunları:

Öğrenciler, haftalar boyunca süren hazırlıkların ardından sahnede halk oyunları gösterileri sundu. Gösteriler, katılımcılarda Cumhuriyetin önemine dair gurur ve mutluluk duygusunu öne çıkarırken, veliler ve öğretmenler tarafından coşkuyla izlendi.

dronla iletilen simgesel mesaj:

Programın finalinde çocuklar, halk oyunları gösterisinin ardından dron ile havadan bakıldığında okunabilecek şekilde 'ilelebet cumhuriyet' yazısını oluşturarak kutlamayı simgesel bir mesajla tamamladı.

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE BULUNAN DİRAYET SÜREN İLKOKULU, CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL...

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE BULUNAN DİRAYET SÜREN İLKOKULU, CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ 400 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA HAZIRLANAN ÖZEL BİR GÖSTERİYLE KUTLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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