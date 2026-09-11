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Karakoçan'da yangında ölen çiftin ölümüyle ilgili bir zanlı cezaevine gönderildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yangında ölen Ağa (79) ve Hayriye (72) Üykü çiftinin cinayetinde 1 şüpheli H.Ç. tutuklandı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 20:45

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 21:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karakoçan'da yangında ölen çiftin ölümüyle ilgili bir zanlı cezaevine gönderildi

Olayın ayrıntıları

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında üç gün önce çıkan yangında, 7 çocuk sahibi Ağa (79) ve Hayriye (72) Üykü çiftinin cansız bedenleri bulundu. Gece saatlerinde bildirilen yangına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti; ekipler eve girerek çiftin cansız bedenlerini çıkardı ve yangını kontrol altına aldı.

Olay yerinde tespit edilen bulgular:

Çiftin cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek otopsi yapıldı. Ön otopsi ve incelemeler sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. İncelemelerde, çiftin silahla vurularak öldürüldüğü ve sonrasında evin ateşe verildiği değerlendirilirken, Hayriye Üykü'ye ait bazı altınlar ve değerli eşyaların kayıp olduğu bildirildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından zanlılardan H.Ç. Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden S.B.'ye adli kontrol uygulanırken, F.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre tutuklanan H.Ç.'nin yan mezrada ikamet ettiği, olay günü sabah saat 04.50'de İstanbul'a giden bir uçuşla bölgeyi terk ettiği ve ekiplerin havalimanında gözaltına alarak getirdiği belirtildi. Şüphelinin adliyeye sevki sırasında yürütülen işlemler ve delil değerlendirmeleri soruşturmanın merkezinde yer aldı.

Jandarma ve ilgili birimler incelemelere devam ediyor; adli süreç ilerledikçe otopsi, olay yeri incelemeleri ve delil triyajı üzerinden soruşturmanın ayrıntıları netleştirilmesi bekleniyor.

ELAZIĞ&#039;DAKİ YANGINDA EVDEN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILAN VE ÖN OTOPSİ SONUCUNA GÖRE CİNAYETE KURBAN...

ELAZIĞ'DAKİ YANGINDA EVDEN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILAN VE ÖN OTOPSİ SONUCUNA GÖRE CİNAYETE KURBAN GİTTİKLERİ TESPİT EDİLEN AĞA VE HAYRİYE ÜYKÜ ÇİFTİ OLAYINDA, ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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