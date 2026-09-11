Bakan ziyaretle bağları tazeledi: Şam'da tarihi mekanları gezdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi temaslar için gittiği Suriye’nin başkenti Şamda hem ibadet hem de kültürel anma ziyaretleri gerçekleştirdi. Programda, Şam’da sosyal işbirliğini güçlendirmeye dönük mesajlar öne çıktı.

ibadet ve çocukların teslimi:

Bakan Göktaş, Türkiye’de devlet koruması altında bulunan 7 Suriyeli çocuğun Suriyeli yetkililere teslim edilmesinin ardından Cuma namazı vaktinde Emevi Camii’ni ziyaret etti. Burada kılınan namaz ve verilen vaazı takip eden Göktaş, ziyaret sırasında Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ile bir araya geldi.

Kabavat ziyaret hakkında, "Bu ziyaret bizim için çok önemlidir. Suriye için her gün harcanan çabaları takdir ediyoruz. Türkiye’ye ve Bakan Göktaş’a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Göktaş ise ilişkilerin sürekliliğine vurgu yaparak, "Biz ve Suriye halkı her zaman el ele olduk ve böyle olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi Suriyeli kardeşlerimize desteğimizi her zaman sürdüreceğiz" dedi.

tarihi makamlar ve anma:

İbadet ve resmi temasların ardından Göktaş ile Kabavat, Selahaddin Eyyubi Türbesini ziyaret etti; burada bulunan 3 Osmanlı pilotunun kabirleri, Zahir Baybars Makamı ve Hz. Rukiye Makamı da program kapsamında gezildi. İki bakan, ziyaretlerin sonunda günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Programın son bölümünde heyet, Şam surlarının 7 kapısından biri olan Bab Kisan üzerindeki, içinde bir kilise de bulunan tarihi Mar Bulos Yaşlı, Bakıma Muhtaç ve Yetim Evini ziyaret ederek burada kalan yaşlılar ve çocuklarla ilgilendi.

sosyal işbirliği taahhütleri:

Bakan Göktaş, Suriye halkına yönelik destek ve tecrübe paylaşımına dikkat çekerek, "Artık onları size emanet ediyoruz, onlara gözünüz gibi bakacağınıza inanıyoruz. Eminiz diğer çocuklarınız da gelecek" dedi. Ayrıca kadın, çocuk, aile, engelli ve yaşlılara yönelik çalışmaları birlikte sürdüreceklerini vurguladı.

Göktaş sözlerini, "İki ülke arasındaki tecrübe aktarımı çok kıymetli. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Suriye halkının ailelerini güçlendirmeye, çocuklara daha iyi gelecek sunmaya, kadınlara mesleki beceriler kazandırmaya, engelli ve yaşlılar konusundaki ülkemizde ürettiğimiz tecrübelerle Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde tamamladı. Ziyaret, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirme niyeti ve somut işbirliği adımlarının mesajını taşıdı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA BULUNDUĞU SURİYE'DEKİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR.