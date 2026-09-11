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Beşiktaş ile Erzurumspor ilk 15 dakikada gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş, evinde Erzurumspor FK'yı konuk ediyor; 15 dakika geride kaldı ve skor 0-0 olarak devam ediyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 20:31

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 20:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş ile Erzurumspor ilk 15 dakikada gol sesi çıkmadı

Beşiktaş - Erzurumspor FK maçında anlık durum

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk bölümü oynanıyor ve taraftarlar maçı takip ediyor.

ilk 15 dakika:

Maçın ilk 15 dakikası golsüz geçti; skor 0-0 olarak kaydedildi ve mücadele devam ediyor.

maçın gidişine ilişkin gözlemler:

Her iki takım da henüz golle buluşmadı; ilerleyen dakikalarda tempo ve taktikler maçın seyrini belirleyebilir. Gelişmeler, müsabakanın devamında netleşecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, ERZURUMSPOR FK’YI KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN 15...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, ERZURUMSPOR FK’YI KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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