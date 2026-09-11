Beşiktaş ile Erzurumspor ilk 15 dakikada gol sesi çıkmadı

Beşiktaş - Erzurumspor FK maçında anlık durum
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk bölümü oynanıyor ve taraftarlar maçı takip ediyor.
ilk 15 dakika:
Maçın ilk 15 dakikası golsüz geçti; skor 0-0 olarak kaydedildi ve mücadele devam ediyor.
maçın gidişine ilişkin gözlemler:
Her iki takım da henüz golle buluşmadı; ilerleyen dakikalarda tempo ve taktikler maçın seyrini belirleyebilir. Gelişmeler, müsabakanın devamında netleşecek.
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, ERZURUMSPOR FK’YI KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.
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