Yargıtay kararıyla ceza kesinleşti

Samsun'da 25 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen ve kamuoyunda yankı uyandıran olayda, 2 çocuk annesi Kader Yıldırım (39) hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yargılanan sanık Mehmet Işık (34) hakkında yerel mahkeme tarafından verilen cezalar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından incelenerek onandı.

olay ve keşif detayları:

Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13. katındaki dairede meydana gelen olayda, eş Fatih Yıldırım (43) eşinden haber alamayınca komşusunun yardımıyla yangın merdiveni kapısını tornavida ile açıp eve girmiş ve karısını boğazı kesilmiş, hareketsiz şekilde bulmuştur. Sağlık ekipleri Kader Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini tespit etmiştir. Polis incelemelerinde, kadının kolundaki altın bileziklerin çalındığı belirlenmiş; oturma yerleşimi ve incelemeler sonucunda failin aynı binanın 3. katında oturan akraba olduğu saptanmıştır.

Olayda ayrıca, maktulün vücudunda 39 bıçak darbesi bulunduğu raporlarda yer almış, bu bulgu cinayetin niteliğinin tespitinde belirleyici olmuştur.

dava süreci ve mahkeme kararları:

Soruşturma sonucunda yakalanan ve gözaltına alınan Mehmet Işık, ifadesinde 300 bin TL borcu olduğunu ve bilezikleri almak amacıyla suçu işlediğini itiraf etmiştir. Tutuklanan sanık hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, 12 Aralık 2024 tarihinde hüküm verilmiş; sanık hakkında cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile gasp suçundan 12 yıl hapis cezası tayin edilmiş ve tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.

Yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemenin ardından usul ve esasa ilişkin değerlendirmeler sonucunda onanmış; böylece mahkûmiyete ilişkin hükümler kesinleşmiştir.

SAMSUN'DA BİLEZİKLERİNİ ALMAK İÇİN 2 ÇOCUK ANNESİ AKRABASININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN MEHMET IŞIK’A VERİLEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 12 YIL HAPİS CEZASI YARGITAY TARAFINDAN ONANDI.