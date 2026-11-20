Nizip'te tartışmanın ardından pompalı tüfekle sokağa çıkan kadın tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahısla tartışan Ş.T. isimli kadın, arabasından aldığı pompalı tüfek ile sokağa çıktı.

olayın gelişimi:

Sokakta etrafındakilere bağıran kadın, bir süre sonra çevreye rastgele havaya ateş açtı. Olay anlarına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Ateş açma eyleminin hemen ardından kadın, tartıştığı şahısla tartışmaya devam etti.

ekiplerin müdahalesi ve yasal süreç:

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, elinde pompalı tüfekle bekleyen kadını kısa sürede ikna ederek gözaltına aldı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.T., "şehir merkezinde silahlı tehdit ve huzuru bozma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE BİR ŞAHISLA TARTIŞTIKTAN SONRA ARABASINDAN ALDIĞI POMPALI TÜFEKLE SOKAĞA ÇIKARAK RASTGELE HAVAYA ATEŞ EDEN Ş.T., SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA 'ŞEHİR MERKEZİNDE SİLAHLI TEHDİT VE HUZURU BOZMA' SUÇLARINDAN TUTUKLANDI.