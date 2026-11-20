Ziyaret ve gündem:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleşen görüşmede İran Uluslararası Taşımacılık Birliği Başkanı Ehsan Malekzadeh ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) temsilcileri, MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer ve diğer yetkililer limandaki sorunları masaya yatırdı. Görüşmeye MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOBB Tır Komitesi Üyesi Murat Aktoğ ile UND Başkan Yardımcısı Muhittin Ocak da katıldı.

İranlı taşımacıların tespiti ve talepleri:

Malekzadeh, son dönemde İran yüklerinin büyük ölçüde Mersin ve İskenderun limanlarına yöneldiğini, bunun sonucunda Mersin Limanı kapasitesinin yüzde 30-40 üzerinde kullanıldığını söyledi. Bu yoğunluğun gemilerin yanaşmasından konteynerlerin boşaltılması ve yeniden yüklenmesine kadar birçok noktada gecikmelere yol açtığını ve 20 güne ulaşan bekleme süreleri oluştuğunu aktardı.

İranlı firmaların yaşanan sıkıntılardan rahatsız olduğunu vurgulayan Malekzadeh, sorunların sürdürülebilir biçimde çözülmesi gerektiğini belirterek: "Limanın kapasitesinin üstüne çıktığının farkındayız. Sorunların azalması için bize düşen bir şey varsa yapmaya hazırız. Gerekirse yatırım da yapabiliriz" dedi.

Yerel aktörlerin yaklaşımı ve atılacak adımlar:

MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer, limandaki problemlerin göreve geldikleri ilk günden beri öncelikli olduğunu belirterek Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından gemi rotalarının Mersin'e kaydığını ve limanın şu anda yaklaşık yüzde 90 kapasiteyle çalıştığını söyledi. Bu durumun elleçleme alanında sıkıntılar yarattığını kaydetti.

Yıldızgörer, önceliklerinin planlı hareket ederek liman içindeki gecikmelerin önüne geçmek olduğunu, liman yetkilileri, valilik ve ilgili bakanlıklarla temasların sürdürüldüğünü bildirdi. Ayrıca önümüzdeki hafta valilik koordinasyonunda gümrük, tarım ve liman yetkililerinin katılacağı bir toplantı düzenleneceğini ve İranlı firmaların yaşadığı meselelerin hazırlanacak rapora dahil edileceğini söyledi.

Görüşme, İranlı taşıyıcıların çözüme katkı sunmaya hazır olduklarını açıklaması ve yerel kurumların koordinasyon adımlarıyla birlikte somut planlar hazırlanması gerekliliğini ortaya koydu. Yıldızgörer toplantının sonunda "Hepimiz aynı gemideyiz, umarım gemiyi birlikte düze çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

MTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER (PLAKET TAKTİM EDEN KİŞİLERİN ORTASINDAKİ) İSE LİMANDA YAŞANAN SORUNLARIN FARKINDA OLDUKLARINI VE ÇÖZÜMÜN GÖREVE GELDİKLERİ İLK GÜNDEN İTİBAREN ÖNCELİKLİ GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.