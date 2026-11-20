Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde beyaz önlük töreni

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni' ile mesleğe ilk adımlarını attı. Törene; Prof. Dr. Emine Gümüşsoy (ESOGÜ Rektörü), Prof. Dr. Mustafa Önder (Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. Batu Can Yaman (Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı), Dr. Dt. Kadir Gördeli (Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi), öğretim üyeleri ve aileler katıldı.

Törende vurgulanan tarihsel bağ ve misyon:

Dekan Prof. Dr. Batu Can Yaman konuşmasında, diş hekimliği mesleğinin köklerine değinerek 22 Kasım 1908 tarihinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Yaman, 118 yıl önce alınan kararın ardından başlayan bu bilimsel geleneğin ülkemizde 1996 yılından bu yana Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ile anıldığını hatırlattı. Fakültenin 14. dönem birinci sınıf öğrencilerinin, tercihlerde üst sıralarda yer alan ESOGÜ Diş Hekimliği ailesine katılmasının hem fakülte hem de öğrenciler açısından gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Yaman, gençlere beş yıl sürecek eğitimin sonunda onları; alanlarında tecrübeli, bilimi ve teknolojiyi yakından takip eden, topluma katkı sağlayan ve sürekli yenilenen diş hekimleri olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Eğitim sürecinin, mesleğin son gününe kadar devam eden bir öğrenme yolculuğu olduğunu vurguladı ve diş hekimlerinin toplum içinde ağız ve diş sağlığının önemini anlatma, koruyucu yaklaşımlar benimsetme ve yol gösterme sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Konuşmasında ayrıca teknolojik gelişmeler, artan toplum ihtiyaçları ve oral-genel sağlık ilişkileri nedeniyle diş hekimliğinin geleneksel rolünün genişlediğini; bu nedenle geleceği görerek kendini yetiştirmiş hekimlerin ön plana çıkacağına dikkat çekti. Ailelere hitaben ise 'Bugün gerçekte sizin gününüzdür. Onur duyun, onlarla övünün ve de gururlanın' sözleriyle teşekkür ve takdirlerini iletti.

Eğitim hedefleri, etik ve gelecek beklentileri:

Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ise fakültenin güçlü ve dinamik kadrosuyla en iyi öğrencileri yetiştirme gayretinde olduğunu, kısa süre içinde taşınma sürecini tamamlayacak yeni hastanenin de fakültenin gücüne güç katacağını belirtti. Prof. Dr. Gümüşsoy, yeni katılan öğrencilere beyaz önlüğün dürüstlüğün, şifanın ve hastalara karşı taşınacak sorumluluğun en kutsal sembolü olduğunu hatırlattı.

Rektör, gençlere Türkiye'de diş hekimliği eğitimine ilişkin tarihsel mirası hatırlatarak Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bilimsel birikimin bugün modern fakültenin koridorlarında öğrencilerin enerjisiyle geleceğe taşınacağını söyledi. Öğrencilere, fakültenin uzman akademik kadrosu rehberliğinde, usta-çırak ilişkisiyle nitelikli bir eğitim alacakları ve meslek etiğine bağlı yetkin hekimler olarak yetişecekleri mesajını verdi. Konuşmasını 20 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen tören gününe dair iyi dileklerle tamamladı ve öğrencilere 'Üzerinizdeki bu bembeyaz önlüğe hayatınız boyunca asla leke sürdürmemenizi diliyorum' sözleriyle seslendi.

Törenin sonunda yöneticiler ve öğretim üyeleri tarafından genç öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Etkinlik, ailelerin ve akademik kadronun katılımıyla, öğrencilerin mesleğe adım attıkları anlamlı bir gün olarak sona erdi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TARAFINDAN ESOGÜ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN "2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ" İLE DİŞ HEKİMLİĞİ MESLEĞİNE İLK ADIMLARINI ATTILAR.