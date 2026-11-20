Boyabat'ta lokanta ve fırınlarda hijyen denetimi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki lokanta ve fırınlarda kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Uygulamada işletmelerin; sunum, çalışma alanlarının temizliği ve tüketici bilgilendirmesi gibi hususlar gözden geçirildi.

denetim kapsamı:

Ekipler özellikle temizlik ve hijyen şartları ile fiyat tarifeleri üzerinde durdu. İşletmelerin ruhsat, etiketleme ve fiyat listelerinin uygunluğu kontrol edilirken, çalışanların hijyen kurallarına uyumu da değerlendirildi.

amaç ve süreç:

Denetimlerin amacı, ilçe halkının sağlıklı ve güvenilir hizmet almasını sağlamak olarak açıklandı. Boyabat Belediyesi yetkilileri, bu tür kontrollerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini ve eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarı veya yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

BOYABAT İLÇESİNDE BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN LOKANTA VE FIRINLARA YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.