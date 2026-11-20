Cenaze töreni Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, 19 Kasım akşamı Konya-Kırıkkale kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış; kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Vefatının ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze töreninde duygu yüklü anlar yaşanırken, çok sayıda siyasetçi, kurum temsilcisi ve yakınları törene katılarak başsağlığı dileklerini iletti. Cenaze, camide düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaza ve yaşananlar:

Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre, kazada şoför Mehmet Uzunoğlu yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş ve takla atmıştı. Araçta bulunan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ve şoför Uzunoğlu yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sevim Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

siyasi katılımcılar ve tepki:

Cenaze törenine katılanlar arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, eski Başbakan ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler gibi isimler yer aldı. Katılımcılar, merhumeye Allah’tan rahmet dileyip yakınlarına taziye sundu.

Kaza sonrası yapılan açıklamalarda, Rektör Kemalettin Aydın ile şoför Mehmet Uzunoğlu’nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak yetkili merciler tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. KEMALETTİN AYDIN'IN KONYA'DA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİLDE BULUNAN VE KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN EŞİ PROF. DR. SEVİM AYDIN, ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.