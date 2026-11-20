Restoranda çıkan kavgada iş arkadaşı ağır yaralandı, şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Boyranaltı sahilinde bulunan bir restoranda dün meydana gelen olayda aynı iş yerinde çalışan D.Y. ile Ö. D. (37) arasında tartışma çıktı.

Olayın ayrıntıları:

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö. D., sırtından ve bacağından bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastaneden edinilen bilgiye göre, Ö.D.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Emniyet müdahalesi ve adli süreç:

Olayın ardından kaçan şüpheli D.Y., polis ekiplerinin çalışması sonucu Doğanyurt ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE İŞ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.