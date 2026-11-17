Konferansın akışı ve katılımcılar:

Diyanet İşleri Önceki Dönem Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Malatya Eğitime Destek Platformu iş birliğiyle düzenlenen "İslam’ın Işığında Bilgiden Bilince" başlıklı konferansta öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi. Program, Zahit Aksu Konferans Salonu'nda yapıldı; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, dernek temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler etkinlikte hazır bulundu.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasında Dekan Prof. Dr. Mehmet Kubat, Erbaş'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek fakülte bünyesindeki bilimsel etkinliklerin sürdüğünü ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen İslam ve Yorum Sempozyumu'na dikkat çekti; Malatya Eğitime Destek Platformu'na katkıları için teşekkür etti.

Erbaş'ın ana vurguları: ilim, hikmet ve toplum sorumluluğu:

Konferans sunumunda Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya'yı gençlik yıllarından itibaren "okuyan şehir" olarak tanıdığını belirtti ve 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yürütülen çalışmalara değindi. Erbaş, depremin ilk günlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaklaşık 5 bin din görevlisiyle sahada hizmet verdiğini, sonrasında 15 bin din görevlisinin manevi ilk yardım eğitimi alarak görevlendirildiğini aktardı. Ayrıca deprem bölgesinde tamamlanan konutlara ve devletin afet sonrası yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

İslam medeniyetinin ilim merkezli yapısına vurgu yapan Erbaş, ilk vahyedilen Alak Suresi'nin 'oku' emriyle, ikinci inen sure olan Kalem Suresi'nin ise kaleme yeminle başlamasının verdiği mesajı öne çıkardı. Bu bağlamda Erbaş, "İslam medeniyetinin temelinde ilim, irfan, bilgi ve hikmet vardır" diyerek Müslümanların kitap ve kalemle ilişkisinin sürekliliğine işaret etti.

Bilgi, hikmet ve eğitimin tarihsel kökleri:

Erbaş, hikmeti "bilginin bilince dönüşmüş hâli" olarak tanımladı ve bilginin yalnızca edinilmesinin yeterli olmadığını; faydalı bilgiye dönüşerek ahlak ve davranışlara yansımasının gerekliliğini vurguladı. Hz. Peygamber'in Medine'de inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi bünyesinde Suffe adıyla kurulan mektebi örnek vererek, burada hem ibadet hem de eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü, Suffe'de yetişen sahabenin ilim birikimini farklı coğrafyalara taşıdığını anlattı.

Hadislerin korunması ve tedvin süreçleri:

Hadislerin aktarımı ve korunması süreçlerine dair değerlendirmesinde Erbaş, Tevrat ve İncil'in tedvin süreçleri ile Kur'an-ı Kerim ve hadislerin korunma biçimleri arasındaki farklara dikkat çekti. Kur'an'ın vahiy sürecinde yazıya geçirilmesi ve ezberlenmesinin korunmasında belirleyici olduğunu söyleyen Erbaş, hadislerin güvenilirliğinde ravi zinciri ve hadis usulünün rolünü vurgulayarak, "Bizim hadislerimizin tedvini, Tevrat’ın da İncil’in de tedvininden 100 kat daha güvenli bir süreçte gerçekleşmiş" diye konuştu ve bütün hadisçilere minnet duyduklarını belirtti.

Müslüman bilim insanlarının mirası ve günümüze çağrı:

Erbaş, İbn Sina, Biruni, İbn Rüşt ve El-Harezmî gibi isimlerin bilime katkılarını hatırlatarak Batı'daki isimlendirme ve tahrif yaklaşımlarını eleştirdi. İbn Sina'nın 'Avisenna' ve İbn Rüşt'ün 'Averroes' olarak anılmasına değinen Erbaş, El-Harezmî'nin çalışmalarının algoritma kavramının temelini oluşturduğunu belirterek, "El-Harezmî olmasaydı bugün bilgisayar olmazdı" ifadesini kullandı.

Ayrıca Erbaş, üniversitelerin mühendislik, yapay zekâ, tıp ve eczacılık gibi alanlarda özgün çalışmalara ağırlık vermesi gerektiğini; İslam dünyasının geçmişte ulaştığı bilim seviyesini yeniden yakalaması için bilimsel üretimin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İlimin amaç ve ahlaki boyutu:

Konuşmasında İslam'da 'dini ilimler' ve 'din dışı ilimler' ayrımına karşı çıkan Erbaş, matematik, tıp, astronomi, kimya, fizik ve jeoloji gibi disiplinlerin kâinattaki ayetleri anlamaya yönelik alanlar olduğuna dikkat çekti. Kur'an-ı Kerim'de kâinatla ilgili yaklaşık 700 kevni ayet bulunduğunu anımsatan Erbaş, bilginin kullanımındaki ahlaki sorumluluğa vurgu yaparak bilimin insanlığı yaşatmak için kullanılmasının esas olduğunu belirtti. Sözlerini, "Bizim ilim tasnifimizde dini ilimler ve din dışı ilimler diye bir şey yok. Bizim İslam’daki ilmin amacı insanları ihyadır" diyerek tamamladı.

Etkinlik, katılımcılar arasında gerçekleştirilen görüşmeler ve fakültenin bilimsel faaliyetlerinin devam edeceği vurgusuyla sona erdi; organizasyona katkı sunan Malatya Eğitime Destek Platformu'na teşekkür edildi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE "İSLAM’IN IŞIĞINDA BİLGİDEN BİLİNCE" KONFERANSI