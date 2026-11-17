Muğla'da protokol yürütme kurulu toplantısı:

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde, Muğla'da Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlendi ve mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik somut adımların tartışılmasına zemin hazırladı.

Gündem başlıkları:

Toplantıda öncelikli gündem maddeleri arasında öğrencilere yönelik burs imkânları, yürütülecek eğitim ve proje faaliyetleri ile sektör ortaklıklarının genişletilmesi yer aldı. Katılımcılar, okulların mevcut ihtiyaçları ve atölyelerin fiziki donanımının güçlendirilmesi konularını ayrıntılı şekilde ele aldı; bu başlıklar, mesleki eğitimin niteliğini doğrudan etkileyen öncelikler olarak vurgulandı.

Mesleki eğitimin sektörel ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitim programlarının iş dünyasının beklentileriyle bağlantısını kuvvetlendirmek ve öğrencilerin istihdama hazırlanmasını hızlandırmak için hem müfredat hem uygulama bazlı öneriler değerlendirildi.

İzlenecek adımlar ve beklentiler:

PYK katılımcıları, belirlenen konu başlıklarına ilişkin çalışmaların takibi ve değerlendirilmesi süreçlerini planladı. Toplantı sonunda, öncelikli ihtiyaçların tespiti ve atölye donanımına yönelik iyileştirmelerin hayata geçirilmesi için iş birliği adımlarının atılması kararlaştırıldı. Toplantı, ele alınan konuların takip edilmesi ve somut projelerin uygulanması yönündeki mutabakatın ardından sona erdi.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) VE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İMZALANAN MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA, MUĞLA'DA PROTOKOL YÜRÜTME KURULU (PYK) TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.