Finanskent’te parsel birleşimleriyle kentsel dönüşüm hızlanıyor

Ümraniye Belediyesi, Finanskent Mahallesi'nde yürüttüğü planlama çalışmalarıyla kentsel dönüşüm sürecine ivme kazandırıyor. Saha, 33 hektarlık bir alanı kaplıyor ve doğrudan yaklaşık 5 bin vatandaşı ilgilendiriyor. Belediye, bölgenin daha güvenli, düzenli ve yaşanabilir bir kent dokusuna kavuşmasını hedefliyor.

Planlama yaklaşımı

Çalışmalarda parsel büyüklükleri esas alınıyor; mevcut yapı stokunun yenilenmesine uygun bir zemin oluşturmak için yeni yapılaşma şartları belirlendi. Bu yöndeki düzenlemeler, dönüşüm sürecini kolaylaştırmak amacıyla parsel birleşimini teşvik ediyor ve uygulamaya dair esneklik sağlıyor.

Güvenlik ve yaşam kalitesi

Ümraniye Belediyesi, plan kararlarında vatandaşların can güvenliğini ve yaşam kalitesini ön planda tutuyor. Depreme dayanıklı yapıların yaygınlaşmasını destekleyen bu yaklaşım, Finanskent Mahallesi’nin geleceğe daha güvenli ve sağlıklı bir kent dokusuyla hazırlanmasını amaçlıyor. Böylece daha düzenli bir şehirleşme ve yenilenen yapı stoğuyla bölgedeki risklerin azaltılması hedefleniyor.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ FİNANSKENT MAHALLESİ’NDE 33 HEKTARLIK ALANI KAPSAYAN VE YAKLAŞIK 5 BİN VATANDAŞI İLGİLENDİREN PLANLAMA ÇALIŞMALARIYLA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE KATKI SAĞLIYOR.